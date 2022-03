A 18-a zi de război în Ucraina. Bombardamentele s-au extins în vestul țării. Mai multe rachete au căzut duminică dimineață în Lvov. 1.600 de victime civile anunță ONU

Oraşul Lvov situat în vestul Ucrainei a fost zguduit de mai multe explozii duminică, la primele ore ale dimineții, relatează DPA. Orașul din Ucraina, situat la aproximativ 70 de kilometri de graniţa cu Polonia, a fost lovit de aproximativ 8 rachete rusești, după cum relatează media locală. A fost vizată baza de pregătire militară a Centrului Internațional pentru Menținerea Păcii și Securității, din localitatea Iavoriv. În zonă s-au observat, de la mare distanță, coloane enorme de fum. Această unitate militară este localizată la mai puţin de 25 de km de frontiera cu Polonia.

Administraţia militară regională din Lvov a transmis pe canalul Telegram o informație care confirmă atacul rusesc. De asemenea, potrivit primarului orașului, în zonă și-au făcut apariția și sabotorii ruși care încearcă să destabilizeze situația, conform informaţiilor preliminare.

Există relatări că Lvov este atacat cu rachete ruseşti, după cum a relatat portalul de știri Kiev Independent. Exploziile au fost auzite până în Polonia, fiind confirmate de un reporter al DPA cazat în orașul polonez Przemysl, de la graniță.

Rachete au explodat și la Ivano-Frankivsk, în vestul îndepărtat al Ucrainei. Este a doua oară când acest oraș este atacat de armata rusă cu rachete. Ivano-Frankivsk este o localitate aflată la aproximativ 180 km de granița nordică României.

Bombardamente s-au auzit și în Herson, oraș din sudul Ucrainei, ocupat de trupele din Rusia. Aici au apărut informații conform cărora, administrația rusă ar intenționa să organizeze un referendum prin care să fie înființată o „republică populară” separatistă. Mai mulți reprezentanți ai consiliului regional au afirmat că au fost contactați de forțele de ocupație care le-a cerut să colaboreze în acest sens.

Consiliul regional din orașul ocupat Herson a votat pentru adoptarea unei rezoluții conform căreia orașul rămâne ucrainean, conform BBC.

Iuriy Sobolevskyi, șeful adjunct al consiliului, a făcut o postare pe Instagram în care a arătat că membrii organismului regional „au votat apelul conform căruia regiunea Herson este Ucraina” cu 44 de voturi.

Referitor la acest subiect, Mihail Podolyak, consilierul președintelui Volodimir Zelenski, a avut o postare pe contul de Twitter. El a condamnat orice inițiativă din partea reprezentanților orașelor din regiunea Herson, de a derula „referendumuri” independenței.

„Orice inițiativă din orașele ocupate din sudul Ucrainei, în Herson, Kakhovka, Henichesk, care vizează desfășurarea «referendumurilor», a ședințelor fictive ale consiliilor locale sau distribuirea pașapoartelor rusești, sunt absolut inutile. Trupele rusești vor pleca Ucraina, iar colaboratorii vor fi urmăriți penal.

