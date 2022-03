A 13-a zi de război. Ucraina este înconjurată din trei părți. Atacuri succesive soldate cu copii morți. General rus, ucis în lupte. FOTO/VIDEO

UPDATE 4: În Harkov, în estul Ucrainei, un bombardament rusesc a condus la un incendiu care a afectat nouă etaje și 27 de apartamente ale unei clădiri rezidențiale – un incendiu care a necesitat mai mult de patru ore pentru a fi stins de salvatori. Cel puțin patru persoane au fost ucise.

UPDATE 3: În Mykolaiv, în sudul Ucrainei, au izbucnit mai multe incendii în zone rezidențiale. Patru civili au fost uciși în asalt, iar alți cinci au fost salvați din dărâmături înainte de a fi transportați de urgență la spital.

A military expert has told Sky News that this video shows artillery shelling in a residential area on the outskirts of Mykolaiv. According to reports, Russian forces have today continued their offensive in the city.https://t.co/tK5vUbKuqb pic.twitter.com/vSKhS0g6mf — Sky News (@SkyNews) March 7, 2022

UPDATE 2: În orașul Sumy, din estul țării, un bombardament aerian a distrus case rezidențiale și a incendiat o clădire de apartamente. O femeie a fost rănită, iar nouă persoane au fost ucise, printre care și doi copii.

#Ukraine – Shelling attacks by Russian forces in Okhtyrka #Sumy Oblast with bombs falling on residential buildings and grocery store after nearby power plant is targeted. On Romenska Street, multiples houses destroyed with 10 deaths reported pic.twitter.com/CTuB8JWopd — CyclistAnons (@CyclistAnons) March 8, 2022

UPDATE 1: Numărul victimelor civile a continuat să crească în timp ce forțele militare ruse au bombardat diferite orașe din primele ore ale dimineții, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina (SES).

În Zhyotymyr, la vest de Kiev, un incendiu la depozitul de petrol din Chernyakhiv a fost stins marți dimineață, după un atac lansat de ruși luni.

#Russia'n strike destroyed oil depot at eastern outskirts Chernyakhiv west of #Kyiv pic.twitter.com/2OEEsHbDAI — C4H10FO2P (@markito0171) March 7, 2022

Știre inițială: În a treisprezecea zi de război în Ucraina, Statul Major General al Forțelor Armate a transmis că, la ora locală 06.00, trupele ucrainene continuau să se apere în sectoarele de sud, est și nord. Capitala Kiev, precum și orașul nordic Chernihiv erau, la acea oră, în mâinile ucrainenilor.

A 13-a zi de război. Un nou incident nuclear în Harkov

În ultimele ore, forțele rusești au lansat rachete asupra unui institut de fizică din Harkov, care conține material nuclear și un reactor, a transmis serviciul național de securitate al Ucrainei, care a precizat că acesta riscă să dea naștere unui „dezastru ecologic pe scară largă”.

Forțele Moscovei trag cu rachete de la lansatoare „Grad” montate pe camioane, care nu au o țintire precisă, ceea ce ridică semne de îngrijorare cu privire la faptul că una dintre ele ar putea fi rătăcită, au mai spus reprezentanții serviciului de securitate.

The Ukrainian Security Forces are planning to blow up a reactor at the Nat Research Center in Kharkov Institute of Physics and Technology & accuse the Russian Forces of launching projectiles at an experimental nuclear reactor, says Russia’s Def Ministry https://t.co/ykuEUzJKiU — Udit Kulshrestha (@uditkulshrestha) March 7, 2022

Institutul de Fizică și Tehnologie din Harkov găzduiește o instalație de cercetare nucleară numită „Sursa de neutroni”, în zona activă a căreia se spune că sunt încărcate 37 de celule de combustibil nuclear.

Imagini publicate de Ministerul ucrainean de Interne au arătat explozii care s-au manifestat într-o clădire – se presupune că la institutul din Harkov – dar nu au existat rapoarte imediate privind deteriorarea materialelor nucleare din interior.

Le Kharkov Institute of Physics and Technology a été en partie détruit par un bombardement russe. J’ai eu la chance de collaborer avec de brillants physiciens là bas.

Cela a notamment détruit le réacteur sous-critique produisant des isotopes médicaux https://t.co/3a6iffC1f0 — Greg De Temmerman (@Gregdt1) March 7, 2022

Criticând presupusul atac, primul adjunct al ministrului ucrainean al afacerilor externe, Emine Dzheppar, a declarat că Ucraina „continuă să strângă dovezi ale crimelor de război [rusești] pentru Haga” – o referire la ancheta deschisă de Curtea Penală Internațională săptămâna trecută.

Vitaly Gerasimov, al doilea general rus ucis

De asemenea, în urmă cu câteva ore, serviciile secrete ucrainene au transmis că un general-maior din Armata 41 rusă a murit lângă orașul Harkov împreună cu alți ofițeri superiori. Dacă este așa, ar însemna că vorbim despre al doilea general pe care armata rusă îl pierde în Ucraina în decursul unei singure săptămâni.

Brațul de informații al Ministerului ucrainean al Apărării a transmis că generalul-maior Vitaly Gerasimov, șeful de stat major al Armatei a 41-a, a fost ucis în afara orașului Harkov din estul Ucrainei.

Ministerul a difuzat ceea ce a susținut că a fost o conversație între doi ofițeri FSB ruși care discutau despre deces și se plângeau de faptul că comunicațiile lor securizate nu mai funcționau în interiorul Ucrainei.

Agenția de jurnalism de investigație Bellingcat a transmis că a confirmat moartea lui Gerasimov cu ajutorul unei surse ruse. Directorul executiv, Christo Grozev, a declarat că a identificat și ofițerul superior al FSB din conversația interceptată.

Gerasimov a participat la cel de-al doilea război cecen, la operațiunea militară rusă din Siria și la anexarea Crimeei, câștigând medalii în cadrul acestor campanii.

Atacuri succesive asupra Sumy. Copiii nu au fost cruțați

În noaptea dinspre luni spre marți, Sumy a fost bombardat în mod repetat. S-au dus lupte grele, soldate cu victime ale atacurilor aeriene atât în oraș, cât și în suburbiile din împrejurimi. Printre acestea, se numără și copii, potrivit unui oficial militar ucrainean.

Destrucción en Sumy tras otra noche de misiles rusos sobre zonas residenciales de la ciudad#8M2022 #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/y2G7VJOg1k — Pelado Yochem (@BaldYochem) March 8, 2022

Dmytro Zhyvytsky, care conduce Administrația militară regională Sumy, a transmis într-un videoclip postat pe Facebook că după ora locală 23:00, ora 23:00, avioane de război rusești au efectuat lovituri asupra orașului din nord-estul țării.

„Din păcate, printre cei uciși se află și copii”, a spus Zhyvytsky, adăugând că peste 10 persoane au fost ucise. Afirmațiile nu au putut fi verificate independent de BBC.

„Copiii sunt uciși. Nu vom ierta niciodată acest lucru!”, a mai transmis șeful Administrației militare regionale, Dmytro Zhyvytsky.

https://twitter.com/Flash43191300/status/1501085724111781893

Rușii atacă sudul, estul și nordul Ucrainei

În a treisprezecea zi de război, armata ucraineană a spus că „inamicul continuă o operațiune ofensivă, dar ritmul de avansare a trupelor sale a încetinit semnificativ”, apărarea aeriană a țării respingând cu succes raidurile aeriene și cu rachete.

„Ocupanții sunt demoralizați și recurg din ce în ce mai mult la jafuri și la încălcarea normelor dreptului umanitar internațional privind conflictele militare”, a semnalat Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina.

De asemenea, armata ucraineană a susținut că Rusia recurge acum la război psihologic, afirmând că au fost create grupuri de forțe rusești pentru a „desfășura activități de propagandă” în teritoriile ocupate, pentru a influența locuitorii din regiune.