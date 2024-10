International 90% dintre atacurile cibernetice sunt lansate din acest loc. În șapte zile, orice țară poate fi paralizată







La zece ani, de la o prezentare șoc privind securitatea cibernetică, susținută la NATO de cel mai cunoscut hacker din Italia, Raoul Chiesa, ceea ce atunci părea un film SF, astăzi se întâmplă în fața ochilor întregii lumi. Cazul celor câteva mii de pagere, devenite arme împotriva teroriștilor Hezbollah, când au explodat toate în același timp, arată cât de periculoase și în același timp eficient sunt serviciile secrete ale Israelului. Italianul a dezvăluit cât de periculoase sunt așa-numitele obiecte „smart” și cum o țară cu o securitate cibernetică slabă poate fi complet decuplată într-o săptămână. Chiesa a numit și țara de unde pornesc 90% dintre atacurile cibernetice.

Hacker: Obiectele „smart” sunt stupide. Ele pot fi transformate în arme

Raoul Chiesa a vorbit deschis într-un interviu pentru Adevărul despre pericolele care pândesc în orice obiect „smart” care ajung în mâinile tuturor, de la copii până la cei mai în vârstă.

El a explicat cât de ușor pot fi transformate obiectele pe care le folosim astăzi, precum telefoanele, în arme.

„Mașinile electrice, mașinile „smart” și toate mașinile pe care le cumperi astăzi sunt în proporție de 70% sisteme electronice, practic computere.

Astfel, dacă obțin control neautorizat asupra unei mașini inteligente și cresc viteza de deplasare până la 200 de kilometri la oră și dezactivez luminile mașinii și centurile de siguranță, probabil șoferul va face accident și va muri.

Aplicați acest exemplu la miile de aplicații pe care le folosim pentru toate obiectele de care avem nevoie zi de zi.

Eu am o glumă legată de asta, tot ceea ce începe cu „smart” (inteligent-nr) este, de fapt, prost și sistemul lui de securitate poate fi spart de un hacker, care poate abuza de acesta, fie că vorbim de mașini inteligente, telefoane inteligente, frigidere și așa mai departe. Aceste obiecte nu sunt „inteligete”, ci sunt stupide”, a afirmat hackerul italian pentru sursa citată.

„O țară poate fi închisă în șapte zile”

Italianul a făcut referire și la prezentarea pe care a susținut-o în urmă cu 10 ani la NATO despre cum o țară poate fi „scoasă din priză” în șapte zile. A arătat oarecum amuzat că ce atunci a părut ca un film SF se întâmplă în zilele noastre.

„În 2005, am fost chemat de NATO să vorbesc despre securitatea cibernetică. Am acceptat cu o condiție: „doar dacă mi se permite să spun adevărul, faptele reale și să nu mă cenzurați”.

Am acceptat, dar tot ceea ce am pus a fost secretizat, lucru care m-a enervat. După un an, am scris un articol, l-am trimis la NATO, sperând că mi se va permite să-l dezvălui comunității de cercetători în cybersecuritate și de specialiști din instituțiile de securitate cibernetică.

Din nou, am fost refuzat. Astfel că am pus conținutul în mai multe slide-uri și am realizat un clip video despre cum o organizație teroristă folosind hackeri și cunoscând vulnerabilitățile sistemelor publice pot închide o țară în 7 zile – de la energie, comunicații, finanțe, alimentare cu apă, sănătate etc.

Ceea ce este incredibil este că toate punctele vulnerabile prezentate în video au protocoale de securitate foarte proaste. Aceste protocoale de securitate au fost concepute în anii 80-90 fără cunoștințe de criptare și de securitate cibernetică. Și încă folosim aceste protocoale foarte slabe. Suntem înconjurați de sisteme de apărare cibernetică de calitate foarte slabă, pentru că folosesc protocoale de securitate care nu țin seama de amenințările de securitate cibernetică de astăzi. Asta este problema”, a explicat hackerul italian, pentru sursa citată.

90% din atacurile cibernetice din lume pornesc din Rusia

Întrebat despre România, Raoul Chiesa, a afirmat că țara noastră stă bine la capitolul securității cibernetice.

„România este bună în ceea ce privește securitatea cibernetică, am prieteni români la CERT-UE (Serviciul de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii) și nu uitați că o companie redutabilă care produce antivirus precum Bitdefender este din România.

Raoul Chiesa susține că 90% dintre atacurile cibernetice provin din Rusia și a explicat de ce:

„Pentru că Rusia este centrul mondial al atacurilor cibernetice. 90% din atacurile cibernetice din toată lumea pornesc din Rusia. Este lucrul la care ei se pricep. Ucraina, de asemenea, are specialiști buni în securitate cibernetică și există criminalitatea cibernetică, dar Rusia este în top. Istoric, specialiștii ruși au un mindset pentru criminalitate cibernetică.

Cel de-al doilea răspuns: ceea ce m-ați întrebat deja s-a întâmplat în Ucraina. Puțină lume își amintește, la începutul războiului, când o uzină electrică a fost închisă. Fiind iarnă, 30.000 de oameni au suferit grav din cauza frigului. A fost un atac din Rusia.

De ani și ani de zile, Rusia sparge sistemele informatice ale infrastructurii din Ucraina. De ani de zile, Ucraina încearcă să facă același lucru în Rusia”, a mai spus Chiesa.

Cine este Raoul Chiesa

Raoul Chiesa (51 de ani) este cel mai cunoscut hacker italian. La 12 ani, el a început să spargă sisteme de securiate ale unor instituții militare, guvernamentale și bănci din Italia. A fost arestat la domiciliu în 1995 după ce a spart sistemul informatic al Banca d’Italia.

Astăzi, el este liderul european în securitatea cibernetică, ajutând mai multe guverne care se confruntă cu probleme legate de web. El a colaborat inclusiv cu NATO și FBI.