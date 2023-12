70 de milioane de euro de la UE, pentru compensarea facturilor

Uniunea Europeană a transferat Republicii Moldova, suma de 70 de milioane de euro pentru compensarea facturilor la energie.

Acești bani sunt fonduri de sprijin bugetar, nerambursabile.

Sumele tramnsferate de UE Republicii Moldova sunt destinate Fondului de reducere a vulnerabilității energetice.

Banii vor fi folosiți de autorități pentru plata compensațiilor la facturile de energie ale persoanelor vulnerabile.

Tranșa de 70 milioane euro deblocată acum face parte din sprijinul bugetar de 105 milioane euro anunțat de Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul vizitei sale la Chișinău în luna octombrie.

Cum se acordă banii

Programul „Ajutor la contor” a fost lansat de Guvern în octombrie 2022, pentru a diminua impactul creșterii tarifelor la energie. Programul a fost prelungit și pentru 2023. Guvernul va asigura compensarea facturilor la gaze naturale, energie termică și electrică.

Gospodăriile care se încălzesc cu lemne sau cărbuni vor beneficia de o plată în bani.

Compensațiile sunt acordate din Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, finanțat din bugetul de stat și contribuția Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii și a altor parteneri de dezvoltare.

Pentru a beneficia de compensații la energie, consumatorii casnici trebuie să completeze cererea online, până pe 25 noiembrie 2023, indiferent dacă s-au înregistrat sau nu în sistem anul trecut.

Toți consumatorii trebuie să se înscrie pe platforma compensatii.gov.md, disponibilă începând cu 1 noiembrie. Pentru a primi compensații pentru luna noiembrie, aceștia trebuie să se înregistreze până pe data de 25 noiembrie.

Pe parcursul sezonului rece, beneficiarii vor avea posibilitatea de a modifica cererea în două cazuri: pentru a include persoanele nou născute și pentru a radia persoanele decedate din cererea depusă în sistem.

Compensarea facturilor la energie pentru consumatori

„Și în acest an Guvernul va fi alături de toate familiile din Republica Moldova. Lansăm programul de compensații pentru perioada rece a anului 2023-2024. În acest an, vom avea două tipuri de compensații: compensația în factură și compensația sub formă de plată monetară lunară, acordată în special pentru gospodăriile care se încălzesc cu lemne și cărbuni.

Fac apel către toți cetățenii Republicii Moldova ca și în acest an să consumăm sursele de energie cât mai eficient și mai rațional și sunt sigur că, mai solidari, mai aproape unii de alții, vom reuși să reducem consumul de energie și să facem față provocărilor sezonului rece”, a declarat Alexei Buzu, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, la lansarea programului.