5GANG va susţine cel mai mare concert la Arenele Romane

Pe 1 iunie Global Events va asteapta la Arenele Romane de la ora 19:00 la cel mai mare concert 5 Gang, powered by Virgin Radio!!5GANG este cu sigurana un fenomen, care reuete sa surprinda de la proiect la proiect. Toate piesele lansate in cadrul proiectului au ocupat prima pozitie in Youtube Trending si au intrat in topurile locale ale magazinelor digitale.





Cu aproape 2 milioane de subscriberi pe propriul canal de Youtube, Selly este cel mai urmarit vlogger din Romania. Alaturi de Diana Condurache, Gami, Pain si Exploit, acesta a lansat proiectul 5GANG. In doar un an de existenta, cei cinci au reusit sa devina unul dintre cele mai de succes branduri ce hranesc apetitul comunitatii YouTube din Romania, prin versuri in care adolescetii se pot identifica foarte usor si o energie aparte atat a muzicii cat si a vlogurilor.

Anul 2018 a marcat si primul turneul al vloggerilor din tara, in cadrul caruia 5GANG au sustinut show-uri in 8 orase din tara, avand un succes rasunator.

Sambata, 1 Iunie 2019, 5GANG va sustine cel mai mare concert de pana acum, la Arenele Romane din Bucuresti. Mult hype, multa energie, multa muzica trap si mult "SOS".

Evenimentul va marca cea mai mare intalnire a adolescentilor cu trupa lor preferata si hiturile acesteia, alaturi de momente unice, pregatite special pentru comunitatea de fani.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

- presale: 119 lei Cat A, 89 lei Cat B, 59 lei Cat C + 5 lei taxe de ticketing

- la intrare: 140 lei cat A, 120 lei Cat B, 80 lei Cat C

Oferta earlybird este valabila pentru primele 500 de bilete.

Categoria A - cu loc pe scaun in sectorele K si E. Primiti gratuit poster color, bratara textila cu artistii si acces in locatie cu 30 de minute mai devreme

Categoria B - fara loc, in fata scenei, primiti cadou bratara textila cu artistii

Categoriile C- in spatele categoriei B, fara loc sau cu loc in restul de sectoare mai putin K si E

Biletele ofera participantilor acces doar in categoriile in care si-au cumparat bilet.

La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de ticketing de 5 lei. Copiii cu varsta sub 2 ani au acces gratuit doar in categoriile B si C si trebuie sa fie insotiti de un adult posesor de bilet valid. Locurile pe scaune in categoria A se ocupa in ordinea sosirii la locatie, acestea neavand numere alocate. Concertul are loc in aer liber. Consultati programul final al evenimentului pe Facebook sau pe bestmusic.ro cu 3 zile inainte de concert. Accesul este permis persoanelor sub 12 ani doar insotite de un adult posesor de bilet valabil. Pentru acest eveniment nu este permisa anularea biletelor.

