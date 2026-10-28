Diaspora rămâne conectată la România prin familie, bani și proprietăți. Salariile mai bune și apropierea de cei dragi contează în decizia de revenire, arată un studiu INSCOP Research realizat pentru Grupul Banca Transilvania.

Peste jumătate dintre români au o legătură directă sau prin intermediul familiei cu diaspora, potrivit Barometrului Diasporei, realizat de INSCOP Research pentru Grupul Banca Transilvania. Cercetarea arată că migrația nu mai înseamnă neapărat o desprindere definitivă de România, ci o relație care continuă prin familie, transferuri de bani, proprietăți și activități profesionale.

Datele au fost colectate în august și septembrie 2026, prin interviuri telefonice realizate pe un eșantion de peste 1.400 de persoane. Rezultatele evidențiază atât beneficiile economice ale plecării în străinătate, cât și dificultățile familiale și condițiile care i-ar putea determina pe românii plecați să revină în țară.

Potrivit studiului, 56% dintre români au legături cu diaspora. Acestea includ experiența personală a vieții în străinătate, rudele apropiate care locuiesc sau au locuit în alte țări și experiența studiilor peste granițe.

Familia ocupă un loc important în această relație. Peste 17% dintre respondenți au copii care trăiesc în prezent în străinătate, ceea ce arată cât de mult influențează migrația viața familiilor rămase în România.

Deși plecarea poate aduce venituri mai mari și posibilitatea unui trai mai bun, distanța are și consecințe emoționale. Aproximativ 51% dintre respondenți menționează răcirea anumitor relații, iar 46% indică situația copiilor care cresc fără unul sau ambii părinți.

Aceste rezultate evidențiază una dintre principalele provocări ale migrației: avantajele financiare nu elimină automat costurile personale și familiale ale separării.

Legătura cu România se păstrează și prin sprijinul financiar acordat familiei. Peste 60% dintre persoanele care trăiesc sau au trăit în străinătate au trimis bani în România, potrivit Barometrului Diasporei.

Dintre cei care au făcut astfel de transferuri, 33% au trimis bani în mod consecvent. Sumele au fost destinate în principal cheltuielilor curente, educației, sănătății, locuinței și plății obligațiilor financiare.

Transferurile contribuie la susținerea gospodăriilor din România și arată că veniturile obținute în străinătate pot continua să susțină economia familială din țară. În același timp, relația financiară cu România poate continua chiar și după mulți ani de la plecare.

O eventuală întoarcere în România depinde, în primul rând, de oportunitățile economice și de condițiile de trai. Aproape 41% dintre respondenți indică salariile și locurile de muncă mai bune drept motive care i-ar putea determina să revină.

Apropierea de familie este menționată de 32% dintre respondenți, în timp ce aproximativ 20% consideră importantă îmbunătățirea condițiilor de viață și a serviciilor publice.

Datele sugerează că atașamentul față de România nu este suficient, în sine, pentru a determina revenirea. Oportunitățile profesionale, veniturile și accesul la servicii publice de calitate pot cântări decisiv în alegerea țării în care o persoană își construiește viitorul.

Pentru familiile din diaspora, întoarcerea poate însemna și reunificarea cu cei dragi. Totuși, decizia presupune evaluarea perspectivelor economice și a posibilității de a menține un nivel de trai comparabil cu cel din țara de reședință.

Studiul surprinde și diferențe în ceea ce privește așteptările pentru generațiile următoare. Aproximativ 36% dintre respondenți și-ar dori ca viitorul copiilor sau al tinerilor din familie să fie construit în România.

Alți 29% consideră că aceștia ar trebui să trăiască oriunde le-ar fi mai bine, în timp ce aproximativ 16% preferă ca viitorul lor să fie în străinătate.

Rezultatele indică o perspectivă în care locul de trai este evaluat tot mai mult în funcție de oportunități. Pentru o parte dintre familii, România rămâne prima opțiune, în timp ce altele pun pe primul loc posibilitatea unei vieți mai bune, indiferent de țară.

Cercetarea a fost realizată în august-septembrie 2026, prin metoda CATI, respectiv interviuri telefonice asistate de calculator.

Eșantionul a inclus peste 1.400 de persoane și este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani, în funcție de principalele categorii socio-demografice menționate de realizatori.

Potrivit metodologiei prezentate, eroarea maximă admisă este de ±2,6%, la un nivel de încredere de 95%.