Președintele Nicușor Dan susține că România are nevoie de experiența și competențele dobândite de cetățenii care au plecat la studii sau la muncă în străinătate. Șeful statului a abordat acest subiect după participarea la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, unde a pledat pentru proiecte concrete și o colaborare mai strânsă între românii din diaspora și autoritățile din țară.

Acesta consideră că există disponibilitate pentru implicare de ambele părți, însă următorul pas trebuie să fie punerea în practică a ideilor și stabilirea unor obiective clare.

Președintele a participat vineri, la Palatul Cotroceni, la deschiderea Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni. Evenimentul a fost dedicat dialogului despre viitorul țării și posibilitățile de colaborare cu românii din străinătate.

Cu această ocazie, Nicușor Dan și-a amintit de o inițiativă similară la care a contribuit în urmă cu 26 de ani, când a coorganizat o întâlnire între tinerii din România și cei plecați la studii peste hotare.

„Am participat ieri la Palatul Cotroceni la deschiderea Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, o întâlnire dedicată dialogului despre viitorul României şi despre cum putem colabora mai bine pentru dezvoltarea ţării noastre. M-am bucurat să fiu alături de tineri şi am trăit şi un sentiment de nostalgie, amintindu-mi că, în urmă cu 26 de ani, am coorganizat o întâlnire între tinerii din România şi cei plecaţi la studii în străinătate. Mă bucur că această iniţiativă continuă şi astăzi”, a scris președintele pe Facebook.

Șeful statului a subliniat că România a trecut prin transformări importante în ultimele decenii, devenind membră a Uniunii Europene și a NATO. De asemenea, economia a crescut, iar societatea a evoluat, chiar dacă persistă probleme care necesită soluții.

În opinia sa, experiența românilor care au studiat sau au lucrat în alte țări poate contribui la dezvoltarea țării, dacă există mecanisme prin care inițiativele lor să fie puse în practică.

„Suntem membri ai Uniunii Europene şi ai NATO, economia noastră a crescut, iar societatea a evoluat. Avem motive să fim mândri de acest parcurs fără să ignorăm problemele pe care încă le avem de rezolvat. În acelaşi timp, România are nevoie de competenţele şi experienţa pe care românii plecaţi la studii sau la muncă în străinătate le-au dobândit. Există dorinţă şi disponibilitate de implicare de ambele părţi. Provocarea este să transformăm aceste intenţii în rezultate concrete”, este de părere șeful statului.

Nicușor Dan consideră că discuțiile trebuie să conducă la inițiative bine definite, însoțite de termene și obiective realizabile. Totodată, propunerile ar trebui să ajungă la autoritățile publice, astfel încât ideile să poată fi transformate în măsuri concrete.

„Avem nevoie de mai multă colaborare şi de mecanisme prin care ideile bune să poată fi puse în practică”, a adăugat președintele.

La același eveniment a participat și premierul Luca Niculescu, care a vorbit despre importanța investițiilor în oameni și despre locul pe care românii din diaspora îl ocupă în această strategie.

Șeful Guvernului a susținut că tinerii nu ar trebui puși în situația de a alege între România și oportunitățile oferite de alte țări. În schimb, statul trebuie să răspundă preocupărilor celor care iau în calcul o eventuală întoarcere acasă.

„Nu cred că trebuie să le cerem tinerilor să aleagă între România şi restul lumii”, apreciază premierul, explicând că statul trebuie să răspundă la întrebări legitime ale românilor din diaspora legate de viitorul lor în eventualitatea revenirii în ţară.

Luca Niculescu a mai susținut că relația dintre autorități și românii plecați peste hotare trebuie să depășească nivelul declarațiilor publice și al întâlnirilor oficiale.

„Relaţia statului român cu ei trebuie să însemne mai mult decât declaraţii frumoase, întâlniri festive şi apeluri la patriotism”, a transmis premierul.