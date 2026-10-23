Premierul Luca Niculescu a declarat, vineri, că românii din Diaspora reprezintă o resursă importantă de competență, experiență și inițiativă, iar relația statului cu aceștia trebuie să depășească mesajele simbolice de solidaritate.

La deschiderea Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, șeful Guvernului a vorbit despre condițiile care i-ar putea încuraja pe tineri să revină în țară, de la accesul la locuri de muncă și recunoașterea diplomelor până la serviciile de care au nevoie familiile.

Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan. Forumul a ajuns la cea de-a VI-a ediție și este organizat de Federația Forumul Tinerilor din România, Liga Studenților Români din Străinătate și Uniunea Studenților din România.

Peste 150 de tineri din România și din Diaspora vor lua parte, timp de șase zile, la activități dedicate identificării unor soluții concrete pentru problemele care îi privesc.

Participanții urmează să formuleze propuneri de modificări legislative în domenii precum educația, piața muncii, justiția și relația cu Diaspora.

Niculescu a afirmat că implicarea tinerilor în dezbateri și formularea unor propuneri arată că aceștia vor să contribuie la schimbările din România.

„Faptul că v-aţi întâlnit, că veţi dezbate, că veţi formula propuneri concrete spune ceva esenţial despre această generaţie a dumneavoastră: nu vă mulţumiţi să priviţi de la distanţă ce se întâmplă în România, vreţi să înţelegeţi, să participaţi, să schimbaţi lucrurile în bine. Este un lucru pe care Guvernul României îl încurajează”, a afirmat premierul.

Premierul a vorbit despre nevoia unei Românii în care școala să deschidă oportunități reale, munca și competența să fie recunoscute, iar ideile să poată deveni proiecte, afaceri, cercetare, inovații și locuri de muncă.

El a susținut că șansele de reușită nu ar trebui să depindă de locul în care s-a născut o persoană sau de posibilitățile materiale ale familiei în care a crescut.

Niculescu a recunoscut că mai sunt multe de făcut pentru atingerea acestui obiectiv, dar a apreciat schimbările produse în România în ultimii 25–30 de ani.

Informațiile despre locuri de muncă și serviciile pentru familie pot influența decizia de întoarcere

Pentru românii care iau în calcul revenirea în țară, premierul a enumerat câteva aspecte practice: accesul la informații clare despre locurile de muncă, recunoașterea diplomelor și serviciile de care au nevoie familiile.

Potrivit acestuia, astfel de informații și servicii pot face diferența între intenția de a reveni și luarea unei decizii.

Pentru tinerii care aleg să rămână în străinătate, Niculescu a susținut că trebuie să existe modalități concrete de colaborare cu instituțiile din România.

Luca Niculescu a afirmat că tinerilor nu ar trebui să li se ceară să aleagă strict între oportunitățile pe care le găsesc în alte țări și păstrarea legăturii cu România.

El a făcut referire la diferențele dintre generații în privința experienței de a călători și de a trăi în afara țării.

„Ştim că pentru mulţi dintre dumneavoastră România înseamnă locul de care vă leagă familia, limba, amintirile, dar şi ţara de la care aveţi aşteptări, pentru că vă întrebaţi, probabil: OK, dacă mă întorc, ce mă aşteaptă în acea ţară, ce mă aşteaptă în România, ce pot eu să construiesc aici?”

Premierul a continuat spunând că tinerii de astăzi au posibilitatea de a-și urmări oportunitățile în lume fără să întrerupă legăturile cu țara de origine.

„Nu cred că mai putem cere generaţiei din care faceţi parte o opţiune din aceasta foarte tranşantă, să aleagă în a-şi urma oportunităţile în lume sau a rămâne conectaţi în ţara lor, asta poate era pentru generaţia noastră valabil când aveam frontierele mai clar definite în minte.”

Niculescu a afirmat că românii din străinătate pot contribui la dezvoltarea țării prin experiența și legăturile internaționale dobândite.

„Acum, dumneavoastră sunteţi toţi cetăţeni ai lumii, nu sunteţi ca mine care, până la 19 ani, nu ştiam cum este să calci în afara ţării. Dar pentru noi, pentru cei de aici, dumneavoastră sunteţi un adevărat izvor de competenţă, experienţă, iniţiativă, legături internaţionale, iar relaţia noastră cu dumneavoastră trebuie să depăşească această etapă a elanurilor de solidaritate şi a momentelor solemne”, a declarat premierul.

În discursul său, premierul a abordat și violența din unitățile de învățământ. El a declarat că, vineri dimineață, s-a întâlnit la Guvern cu mai mulți miniștri și că au fost stabilite măsuri urgente pentru protejarea elevilor și profesorilor.

Planul anunțat vizează întărirea pazei în școli și a mecanismelor de intervenție ale autorităților.

„Vedem în aceste zile o escaladare a unui fenomen extrem de îngrijorător, cel al agresiunilor şi violenţei în şcoli şi chiar astăzi de dimineaţă ne-am întâlnit la Guvern, împreună cu mai mulţi miniştri, şi am stabilit o serie de măsuri urgente pentru protejarea elevilor, pentru protejarea profesorilor, pentru a întări paza şi mecanismele de acţiune a autorităţilor, deci este un plan rapid pe care îl vom pune în aplicare”, a precizat Luca Niculescu.

Premierul a declarat că ideile prezentate de participanți trebuie să fie suficient de concrete pentru a putea fi aplicate și transformate în politici publice.

Niculescu a precizat că dialogul cu tinerii nu presupune că toate părțile vor avea întotdeauna aceleași opinii. El a afirmat că diferențele de abordare sunt firești și că instituțiile românești au deschidere pentru colaborare.

„Vom dialoga, dialogul autentic nu înseamnă că vom fi întotdeauna de acord, probabil, de multe ori vom găsi că dumneavoastră aveţi alte idei, alte abordări, dar este foarte bine, este foarte firesc şi vă asigur că lucrând totuşi cu instituţiile române vreme de câţiva ani deja şi acum chiar cunosc conducând Guvernul României, există multă deschidere şi multă bunăvoinţă şi multă competenţă în instituţiile româneşti. Câteodată trebuie să sapi doar puţin mai adânc”, a conchis premierul.

Niculescu a menționat că investiția în oameni reprezintă o componentă importantă a viziunii sale guvernamentale, inclusiv în ceea ce privește relația cu românii din Diaspora.