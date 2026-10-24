Premierul Luca Niculescu consideră că tinerii români din diaspora nu ar trebui să fie puși în situația de a alege între România și oportunitățile din străinătate. Potrivit acestuia, autoritățile trebuie să creeze condiții concrete care să îi încurajeze pe cei plecați să revină în țară și să își construiască aici un viitor. Mesajul a fost transmis sâmbătă, 24 octombrie, la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, găzduit de Administrația Prezidențială.

Premierul a amintit că a fost prezent și la prima ediție a Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, organizată în urmă cu 26 de ani, când lucra ca jurnalist. Evenimentul de atunci s-a desfășurat sub patronajul președintelui Emil Constantinescu.

Printre organizatorii primei ediții s-au numărat Nicușor Dan, actualul președinte al României, și Sandra Pralong, care ocupa atunci funcția de consilier prezidențial.

„Am avut bucuria să particip la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, un eveniment găzduit de Administraţia Prezidenţială şi care mi-a trezit o amintire frumoasă. Acum 26 de ani am participat, ca tânăr ziarist, la prima ediţie a acestui forum, organizată sub patronajul preşedintelui Emil Constantinescu. Printre principalii organizatori de atunci se numărau Nicuşor Dan, astăzi preşedintele României, şi Sandra Pralong, consilier prezidenţial. După atâţia ani, drumurile noastre se întâlnesc din nou, în alte ipostaze, dar în jurul aceleiaşi preocupări: viitorul României şi al tinerilor săi”, a scris premierul.

Luca Niculescu a subliniat că românii din diaspora reprezintă o resursă importantă de experiență, competențe și talent. În opinia sa, statul trebuie să dezvolte politici care să le ofere tinerilor perspective profesionale și posibilitatea de a-și valorifica pregătirea în țară.

Premierul a arătat că, pentru cei plecați în străinătate, întoarcerea în România presupune și întrebări legate de oportunitățile pe care le-ar găsi acasă.

„Ştiu că, pentru mulţi dintre ei, România înseamnă familia, limba în care au crescut, prietenii şi amintirile. Dar înseamnă şi o serie de întrebări foarte concrete: «Dacă m-aş întoarce, ce aş găsi acasă? Aş putea să-mi construiesc aici un viitor? Aş avea aceleaşi şanse de a-mi pune în valoare pregătirea şi talentul?» Nu cred că trebuie să le cerem tinerilor să aleagă între România şi restul lumii”, a transmis șeful Guvernului.

Premierul a comparat libertatea de circulație de care se bucură tinerii de astăzi cu experiențele generațiilor mai vechi, care nu aveau aceleași posibilități de a călători, studia sau lucra în alte state.

„Eu, de pildă, până la 19 ani nu ştiam cum este să treci graniţa propriei ţări. Ei pot studia, lucra şi trăi aproape oriunde. Şi este foarte bine că pot face asta. Important este ca, oriunde s-ar afla, să simtă că România rămâne şi ţara lor, o ţară la al cărei viitor pot contribui şi în care se pot întoarce, dacă îşi doresc”, a adăugat Luca Niculescu.

Acesta a susținut că relația dintre autorități și românii din străinătate trebuie să se bazeze pe încredere, oportunități și proiecte care să răspundă nevoilor concrete ale comunităților din diaspora.

Șeful Guvernului a afirmat că propunerile discutate la forum ar trebui analizate împreună cu instituțiile responsabile, pentru a putea fi transpuse în politici publice.

„Trebuie să însemne încredere, oportunităţi şi proiecte concrete. Mi-aş dori ca ideile discutate la forum să nu rămână doar între pereţii sălii în care ne-am întâlnit. Să le analizăm, să le discutăm cu instituţiile şi să vedem cum le putem transforma în măsuri şi politici publice. Pentru că tinerii nu au nevoie doar să fie ascultaţi. Au nevoie să vadă că vocea lor contează. Iar datoria noastră este să demonstrăm, prin ceea ce facem, că ideile lor pot deveni realitate”, a mai scris premierul.

Luca Niculescu a mai arătat că investiția în oameni reprezintă una dintre prioritățile Guvernului, iar românii din diaspora ocupă un loc important în această direcție.