Malcom X a devenit o figură proeminentă în cadrul Nation of Islam încă din anii 50. Dar, în martie 1964, a părăsit organizația, dezamăgit de liderul său, Elijah Muhammad. S-a convertit la islamul sunnit și a călătorit la Mecca pentru a-și finaliza pelerinajul Hajj, început în mai mai multe țări africane și în Marea Britanie.

După ce a format „Moscheea Musulmană” și l-a criticat public pe Muhammad, Malcolm X a început să primească amenințări cu moartea. A fost chiar pus sub urmărire de FBI, după ce i-a scris preşedintelui Harry S Truman că se opune războiului din Coreea.

Neoficial, cauza desprinderii sale de Nation of Islam ar fi fost declarațiile pronunțate după moartea președintelui Kennedy. De fapt, Malcolm X ar fi încălcat interdicția lui Elijah Muhammad de a comenta asasinarea președintelui și, în timpul unuia dintre discursurile sale a rostit o frază care a intrat în istorie: „The chickens were coming home to roost”, potrivit nationalinterest.org.

La 14 februarie 1965, casa i-a fost a fost distrusă de un atac cu bombă, iar o săptămână mai târziu trebuia să se adreseze Organizației Unității Afro-Americane, la sala de conferințe Audubon. Patru sute de oameni au umplut sala în care Malcom X a urcat pe podium și a salutat publicul cu salutul tradițional musulman „salam alaikum”.

Pe măsură ce publicul răspundea, undeva, în spate, a izbucnit o ceartă. Un martor ocular și-a amintit că mai multe scaune au fost răsturnate și Malcolm X ar fi strigat ”Calmați-vă!”. În două secunde, un bărbat s-a repezit pe scenă și a tras cu o pușcă de calibru 12, țintindu-l pe Malcolm X în piept. Alți doi indivizi au început apoi să tragă cu pistoale de 9mm asuppra lui. Câteva persoane din sală au fost rănite înainte ca mulțimea să-i prindă pe atacatori.

Autopsia poliției a arătat că Malcolm X a murit din cauza unor răni grave la inimă și aortă. Șapte plăgi prin împușcare au fost constate în pieptul său, alte trei în brațe și patru în coapse și picioare. În total, ar fi fost 21 de gloanțe.

O fotografie surprinsă la locul asasinatului, prezintă găuri de glonț pe ecranul din spatele scenei.

Trei suspecți au fost arestați imedit. Aceștia erau Thomas Hagan, alias „Talmadge Hayer”, Norman Butler și Thomas Johnson, toți membri ai Nation of Islam, dar poliția nu a stabilit niciodată o legătură directă între crimă și mișcarea din care făceau parte. Condamnați la închisoare pe viață, Butler și Johnson au fost eliberați condiționat în anii 80, în timp ce Hagan a fost eliberat în 2010.

Documentarul „Who Killed Malcolm X?”, din 2020, merge pe teza propusă de Abdur-Rahman Muhammad, conform căreia FBI ar fi colaborat la asasinarea activistului, a cărui politică radicală continuă să fie controversată.

Sursa foto: Wikipedia