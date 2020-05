Meteorologii consideră că încălzirea globală își lasă deja amprenta asupra vremii. După spusele lor, urmează ca temperaturile să crească din ce în ce mai mult în următorii ani, scrie Cancan.

„În următorii 30 de ani am putea avea 50 de grade celsius în loc de 44,5. E vorba de cea mai mare temperatura înregistrată. Sunt indicii că anul 2020 va fi un an record.

La nivelul României 2019 a fost cel mai călduros an începând din 1900, la nivel global a fost al doilea cel mai călduros, statistic vorbind, anii călduroşi vin din ce în ce mai mulţi”, a transmis meteorologul Roxana Bojariu.

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA consideră că sunt 75% șanse ca anul 2020 să fie cel mai călduros an înregistrat vreodată pe Pământ. Trendul din acest an este foarte apropiat cu cel din 2016, cel mai călduros an înregistrat până în prezent.