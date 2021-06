În iunie 1973, jocul lui Ilie Năstase la Roland Garros, unul dintre cele patru de Grand Slam ale tenisului mondial, a fost fără cusur.

Cu un an înainte, românul câștigase, e drept, US Open, dar la Rolland Garros era abia favoritul doi, după americanul Stan Smith. Pe teren, însă, părea că nimeni nu îi poate face față.

O cursă fără greșeală

Unul câte unul, adversarii au fost nevoiți să se declare învinși fără drept de apel.

În primul tur, românul l-a învins pe chilianul Pinto Bravo, scor 6-2, 6-4. A urmat pe cehul Jiri Hrbec, 6-2, 6-4. Pe urmă a întâlnit un adversar din Germania, Jurgen Fassbender. Victoria a fost clară 6-2, 6-1, 6-3. Nici francezul Francois Jauffret, care i-a fost adversar în optimi, nu a reușit mare lucru. Scorul final a fost 6-4, 6-2, 6-4.

În sferturile de finală, britanicul Roger Taylor a avut o răbufnire de orgoliu abia pe final. Scorul a reflectat perfect diferența de pe teren 6-0, 6-2, 7-6. În semifinale a venit și rândul americanului Tom Groman, 6-3, 6-4, 6-1.

Ploaia i-a silit pe organizatori să amâne finala

Finala era programată duminică, 3 iunie. Înainte de acest meci, Năstase mai avea, însă, de disputat finala de la dublu alături de Jimmy Connors împotriva tenismenilor John Newcombe și Tom Okker. Connors și Năstase au pierdut în cinci seturi finala la dublu, iar tenismenul român a început să resimtă oboseala. Era o situație foarte neplăcută, având în vedere că a doua zi avea finala turneului de simplu. Șansa i-a surâs lui Nasty. Ploaia i-a silit pe organizatori să amâne partida de duminică. Ilie Năstase le-a povestit în octombrie 2016 jurnaliștilor de la Paris Match ce s-a petrecut înainte de finală.

De când eram copil și am debutat pe un teren de zgură din România, am visat să câștig Roland-Garros-ul. În 1971, am ratat trofeul. Dar, în iunie 1973, m-am răzbunat în sfârșit. Nu am pierdut încă un set și trebuie să mă confrunt în finală cu formidabilul iugoslav Nikola Pilici. Dar ploaia continua să cadă pe terenurile stadionului. Pentru prima și ultima dată în istoria turneului, vremea a fost atât de capricioasă încât finala a fost amânată în cele din urmă: se va juca marți și nu duminică. Ceea ce nu m-a nemulțumit pentru că începusem să obosesc. Sâmbătă, am jucat finala de dublu masculin cu Jimmy Connors împotriva lui John Newcombe și Tom Okker. Connors zicea să pierdem pentru pentru ca eu să am timp să mă pregătesc pentru meciul cu Pilici, dar am refuzat, știind că va ploua a doua zi. Am sfârșit, totuși, prin a pierde în cinci seturi și eram epuizat … Ploaia mi-a dat două zile în care să mă refac.

Ajutorul primit din partea partenerului de dublu al adversarului

Jucătorul francez Pierre Barthès, un prieten de al meu, m-a dus la el acasă, în Vaucresson. Am putut să mă antrenez pe un teren cu zgură care era acoperit. Oare datorită acestei pregătiri suplimentare, acestei relaxări în inima naturii am reușit marți să-l înving pe Nikki Pilici în trei seturi rapide, 6-3, 6-3, 6-0, sub ochii entuziaști ai întregii mele familii ? După meci, Henri Cochet și Philippe Chatrier mi-au dat Cupa. Apoi am mers la cină, de parcă ar fi fost o zi normală!

Am aflat că Pilici, furios, s-a certat cu Pierre Barthès, care era fostul său partener de dublu, pentru că m-a ajutat. El nu a avut unde să se antreneze, în timp ce eu am putut conta pe prietenii mei. La trei luni după victorie, s-a născut clasamentul ATP și am devenit primul număr unu mondial în tenis”, au notat jurnaliștii de la Paris Match

Năstase avea 26 de ani când a cucerit titlul la Roland Garros. Mai jucase o finală cu doi ani înainte, dar pierduse în fața cehului Jan Kodes. Ilie Năstase a intrat în istorie ca primul român care a cucerit un titlu de Grand Slam în 1972, la US Open. Campionul român a ocupat locul 1 ATP în perioada 23 august 1973 – 2 iunie 1974.