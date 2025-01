Barry Goldberg, legenda blues-ului rock, a murit la 83 de ani

Barry Goldberg, un icon al blues-ului rock

El a decedat într-un centru de îngrijire paliativă, după o luptă de zece ani cu limfomul non-Hodgkin, fiind alături de soția sa, Gail, și fiul lor, Aram. Goldberg a fost, de asemenea, un membru fondator al trupei Electric Flag și a avut o carieră impresionantă, colaborând cu artiști precum Steve Miller, Leonard Cohen, Rod Stewart și Ramones.

O moștenire remarcabilă în producția și interpretarea muzicală

Cariera lui Goldberg a cuprins mai multe decenii, în care și-a câștigat recunoașterea nu doar ca interpret, ci și ca producător și compozitor. Colaborarea sa cu Bob Dylan a dus la lansarea, în 1974, a albumului său omonim, care a fost singurul album pe care Dylan l-a produs pentru un alt artist.

Munca sa a fost esențială în mai multe genuri muzicale, contribuind la piese precum „I’ve Got to Use My Imagination” al Gladys Knight & the Pips și producând albume pentru Percy Sledge.

Implicarea sa în supergrupul blues-rock The Rides, alături de Kenny Wayne Shepherd și Stephen Stills, i-a consolidat statutul de figură esențială în evoluția acestui gen.

Experiența Newport 1965, un moment care i-a schimbat viața

Implicarea lui Goldberg în faimoasa performanță a lui Bob Dylan la Festivalul de Folk de la Newport din 1965 a marcat un punct de cotitură în cariera sa. Inițial exclus din spectacol după ce a fost respins de către reprezentantul A&R al Elektra Records, Goldberg a avut parte de o schimbare de destin atunci când Dylan a decis să formeze o nouă trupă pe loc.

Goldberg s-a alăturat lui Dylan și trupei Butterfield Blues Band, jucând un rol important într-o performanță care avea să devină una dintre cele mai discutate din istoria rock-ului. Reflectând asupra acelui moment, Goldberg a descris experiența tumultoasă ca fiind atât un coșmar, cât și un vis devenit realitate, ceea ce i-a consolidat locul în istoria muzicală, scrie variety