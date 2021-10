Celebrul realizator de documentare istorice John Florescu este invitatul lui Alice Barbu și Alecu Racoviceanu în studioul EVZ PLAY

Discuția o puteți urmări pe pagina noastră de Facebook sau pe canalul de Youtube EVZ CAPITAL. Se fac dezvăluiri despre viața Regelui Mihai și despre misiuni ale CIA și Securității legate de persoana și de anturajul fostului monarh al României.

Cum a reușit el să evite capcanele politice de după decembrie 1989 și gesturile care l-au menținut printre cei mai iubiți români. Anul acesta se împlinește un centenar de la nașterea lui Mihai I și History Chanell a difuzat un film realizat de John Florescu și echipa sa, ”Regele Mihai: Drumul spre casă”.

Valoarea istorică a documentarului este îmbogățită cu înregistrări din arhiva de familie filmate chiar de Regele Mihai, documente recent desecretizate din arhivele Securității și CIA, precum și cu relatările istoricilor occidentali și români, printre care profesorul Dennis Deletant, cel mai important autor și istoric occidental specializat în istoria României de la University College London și Dr. Matei Cazacu istoric, autor al mai multor cărți de istorie românească.

Diana Mandache, în prezent cel mai prolific biograf al Familiei Regale a României, și-a adus contribuția din punct de vedere editorial și al cercetării. „Regele Mihai: Drumul spre casă” preia povestea dramatică a exilului unui tânăr adesea solitar, ținut in joc de șah dintre Vest și Rusia Sovietică. A fost prins în încercările CIA de a inființa o rezistență armată în România, a fost spionat în exil de agenții temutei Securități a lui Ceaușescu. „Folosind un interviu cu Regele, înregistrat în 2003 și mărturii din partea celor care au fost alaturi în timpul exilului, precum și din partea membrilor familiei Regelui, vă spunem o poveste despre greutățile insuportabile și revenirea în patria sa”, afirmă producătorul executiv John M. Florescu.

Ca și primele filme produse în România de către Florescu împreuna cu echipa de productie din Bucuresti: Viorel Chesaru producator senior, Dan Draghicescu producator asociat , Mircea Lacatus editor si producator arhive cat si Laura Beldiman cercetator si asistent montaj „Regele Mihai: Drumul spre casă” este narat de către Marcel Iureș, unul dintre cei mai aclamați actori de teatru și film. Filmul are regia si scenariul de Trevor Poots din Marea Britanie. Filmat și produs în România, Marea Britanie și Elveția, documentarul este o continuare a mult apreciatei producții „Războiul regelui” (titlu internațional „Regele care l- a păcălit pe Hitler”), care a avut premiera la TV în 2016 și a fost difuzat în 42 de țări, fiind transmis inclusiv de către HISTORY Channel și HISTORY2. Lansarea filmului este urmata timp de un an 2021-2022 de un turneu national de educatie istorica in Romania cu intrare libera. Acest turneu educational istoric este continuarea turneului inceput in 2019 cu documentarul ”Maria, inima Romaniei”