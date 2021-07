Deși se bănuia că mulți interlopi din România îl așteaptă acum pe Fulgy „la colț”, unul dintre ei a decis să spună lucrurilor pe nume. Recent, Manole Dan Constantin Fulgeraș a fost amenințat de către interlopul care a băgat spaima în Corduneni.

Fiul Clejanilor, Fulgy, a primit o serie de amenințări pe internet din partea lui Jean Brăileană, un cunoscut interlop care a băgat „spaimă” în Clanul Cordunenilor. Este vorba despre o grupare puternică din Iași. Bărbatul, pe numele său real Jean Mărărașu, care este nepotul lui Cosmos Tănase, își dorește o confruntare directă și i-a transmis un mesaj, în direct, printr-un live.

Amenințarea survine după ce Fulgy a făcut o serie de dezvăluiri despre relația dintre Dan Bursc și sora lui Fulgy, Margherita.

”Cine e Mr Moft? Aaaa, Fulgy? F… în… pe Fulgy, de-oi pune mâna pe el, de nu i-oi da 40 de topoare în cap”, a spus Jean Brăileanu într-un live pe internet.

O persoană, însă, a încercat să îi ia apărarea acestuia: ”E prietenul nostru, Fulgy!”. Însă, bărbatul nu s-a lăsat înduplecat de cuvintele acestuia și a continuat: ”Cine e prieten mă, e prieten cu tine… Dacă e prieten cu tine înseamnă că e și cu mine?”.

Potrivit Wowbiz, însă, nu se știe exact dacă remarca pe care a făcut-o Jean Brăileanu ar fi una îngrijorătoare sau este sub forma unui ”alint”, deoarece bărbatul a mai folosit sintagma respectă pe TikTok, când făcea referire la un apropiat, un prieten bun de-ai săi pe nume Feraru, când se aflau la masă împreună.

Margherita și Dan Bursuc, povestea care a dinamitat lumea mondenă

În cadrul unui live pe rețelele de socializare, Fulgy, fiul Clejanilor, a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, referitoare la un incident grav care ar fi avut loc în urmă cu mulți ani. Constantin Dan Manole susține faptul că sora lui, Margherita de la Clejani, ar fi fost siluită de artistul Daniel Paraschiv, cunoscut drept Dan Bursuc. Fulgy, care se află în arest la domiciliu, mărturisește faptul că Marga ar fi fost violată când avea 13 sau 14 ani.

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a dezvăluit Fulgy.