Se estimeaza ca numarul telefoanelor mobile cu sistemul de operare din lume a depasit 2.5 miliarde (Huawei, iPhone, Xiaomi, Samsung etc). Acest lucru insemna ca un procent considerabil din populatia lumii foloseste telefoanele mobile pentru a trimite sms-uri, pentru FaceTiming, pentru partajare fotografii etc. Unii folosesc telefoanele mobile mai mult decat vorbesc. Cel mai probabil, si tu folosesti un telefon smart, pe care ai acumulat deja o multime de date personale. Te gandesti cum poti sa-ti pastrezi telefonul in siguranta?

Iata cateva sfaturi de protectie mobila care iti pot fi de folos pentru protejarea intimitatii si pentru a folosi telefonul sigur si sanatos.

Parola telefoanelor mobile

Fara acest prim nivel de securitate in vigoare, oricine pune mana pe telefonul tau iti poate accesa alicatiile si datele pe care le ai stocate. De aceea, este esential sa setezi un cod de acces pe care sa-l stii si sa-l folosesti atunci cand iti deschizi telefonul. Daca ai un smartphone mai performant, poti utilizat functia de touch ID, pentru identificare cu amprenta sau Face ID, pentru identificare faciala.

Smartphone huawei huawei Telefon Mobil Huawei Y5 2019, Procesor Quad-Core 2GHz, Capacitive touchscreen 5.71″, 2GB RAM, 16GB Flash, 13MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) = 479 lei

Telefon Mobil Huawei Honor 7S, Procesor Quad-Core 1.5GHz, LCD Capacitive touchscreen 5.45″, 2GB RAM, 16GB Flash, 13MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Albastru) = 380 lei

2.Update-ul de soft

De fiecare data cand apare un nou update pentru telefonul tau mobil, ar trebui sa-l descarci si sa-l instalezi imediat. Aceste update-uri includ deseori corectii de securitate, patch-uri de vulnerabilitate si alte elemente necesare de intretinere.

Smartphone huawei Mobil Huawei Y6 2019, Procesor MTK MT6761, Quad Core, LCD Capacitive touchscreen 6.09″, 2GB RAM, 32GB Flash, Camera 13MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) = 539 lei

Telefon Huawei Mobil Huawei P9 Lite Mini, Procesor Quad-Core 1.4GHz, IPS HD 5.0″, 2GB RAM, 16GB Flash, 13MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru) = 500 lei

Evita linkurile suspecte

Orice link pe care il primesti in casuta de mesaje text sau in inbox, trebuie privit cu suspiciune. Daca nu cunosti cine este expeditorul acelui link, nici nu ar trebui sa te gandesti sa dai click pe el. Daca il cunosti pe cel care ti l-a trimis, asigura-te ca este intr-adevar sigur. Emailurile false, mesajel text false pot proveni de la o persoana sau o entitate necunoscuta si pot reprezenta un truc cibernetic cunoscut sub numele de pishing. Deci, ai grija sa nu cazi in capcana.

Telefon Mobil Huawei Mate 20 X, Procesor Kirin 980, Octa Core, AMOLED Capacitive touchscreen 7.2″, 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 40+20+8MP, 5G, Wi-Fi, Dual Sim, sistemul de operare Android (Verde) = 4200 lei

Smartphone huawei Mobil Huawei Mate 20, Procesor Kirin 980, Octa Core, IPS LCD Multitouch 6.53″, 4GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 12+16+8MP, 4G, Wi-Fi, Dual Sim, sistemul de operare Android (Albastru) de la Huawei Romania = 1800 lei

Descarca aplicatii doar din magazinele oficiale sau recunoscute

Pentru descarcarea aplicatiilor, foloseste exclusiv produse și servicii din magazine oficiale – Apple App Store daca ai un iPhone sau iPad, Google Play daca ai un dispozitiv Android. Deseori dezvoltatorii de malware creaza aplicatii rau intentionate si le plaseaza pe site-uri terte, sperand ca cineva naiv le va descarca. Magazinele oficiale au procese de verificare mai stricte.

Smartphone huaweiMobil Huawei P30 PRO, Procesor Octa-Core Kirin 980, Capacitive touchscreen 6.47″, 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 40+20+8MP, Wi-Fi, 4G, Dual SIM, Android (Negru) = 3250 lei

Nu exista motive pentru care nu ar trebui sa te bucuri de toate lucrurile bune, distractia si comoditatea pe care vi le ofera un smartphone. Dar, orice tehnologie noua necesita utilizare in siguranta. Tine cont de sfaturile de mai sus, pentru a evita problemele de confidentialitate si siguranta mobila.

Pentru telefoane noi, Huawei P20, huawei p10, variante cu baterie externa, huawei p30 lite, dual sim black, huawei y7 , huawei p20 lite si huawei y7 prime vizitati evoMAG.

Te-ar putea interesa și: