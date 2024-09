Politica Donald Tusk, mesaj în limba română în Parlamentul de la Chișinău. Ce l-a rugat Maia Sandu







Republica Moldova. Prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, a susținut un discurs în plenul Parlamentului. Oficialul a avut o întâlnire și cu șefa statului Maia Sandu, care a menționat că Republica Moldova are un potențial mare pentru o relație cu beneficii pentru ambele țări.

Tusk s-a adresat parlamentarilor în limba română

În Parlament, la discuțiile cu premierul Poloniei au fost prezenți nu numai deputații, dar și reprezentanți ai societății civile, studenți și oameni de afaceri. În discurs, Tusk a dat asigurări că țara sa va sprijini necondiționat Republica Moldova în parcursul său european.

Oficialul s-a adresat celor prezenți și în limba română.

„Sunteți în fața unei alegeri importante pe care Polonia a făcut-o acum 20 de ani. Aderarea la Uniunea Europeană a fost una dintre cele mai deștepte alegeri pe care au făcut-o polonezii în istorie și a fost benefică din toate punctele de vedere. Și nu e vorba de viziuni politice, dar de viața reală, iar Polonia, an de an, a înregistrat succese economice. Am venit în fața dumneavoastră în calitate de prieten devotat și prieten loial în eforturile pentru o Moldovă sigură, suverană și prosperă”, a declarat Donald Tusk.

Polonia, exemplu de transformare a țării

La Chișinău, prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, s-a întâlnit și cu președinta Maia Sandu. Șefa statului a menționat că Polonia este unul dintre principalii parteneri economici ai Republicii Moldova. Sandu și-a exprimat încrederea că legăturile dintre cele două țări vor fi tot mai strânse.

„Polonia, membră a Uniunii Europene de 20 de ani, ne oferă un exemplu clar despre cum integrarea europeană poate transforma o țară. În această perioadă, salariul mediu s-a triplat, iar speranța de viață a crescut cu câțiva ani. Noi, în Republica Moldova, ne dorim același parcurs – să aducem beneficii tangibile cetățenilor noștri prin integrarea în Uniunea Europeană. Această vizită subliniază angajamentul nostru comun de a construi o Moldovă modernă, europeană, prosperă și conectată cu partenerii noștri din Europa”, a spus Maia Sandu.