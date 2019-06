Incident grav la Suceava. 300 de turiști au fost terorizați de un psihopat care a intrat cu mașina pe calea ferată

Polițiștii de la Vatra Moldoviței au deschis un dosar penal împotriva unui bărbat care a atacat cu pietre un tren plin cu turiști, care au venit în zona Moldovei pentru a se simți bine și a admira peisajele.





Din primele informații ale Poliției Suceava, un bărbat de 44 de ani a început să arunce cu pietre în vagoanele trenului cu aburi, folosit pentru agrementul turilștilor, în care se aflau 300 de parsoane. Polițiștii mai susțin că bărbatul cu pricina, care va fi expertizat psihiatric, a pus pe calea ferată mai mulți bolovani, care ar fi putut duce la deraierea trenului.

În momentul în care mai mulți turiști au decis să intervină și să îl pună la punct pe agresor, acesta a trecut la faza a doua a atacului, și anume a tăiat roțile a zece mașini parcate într-o parcare publică.

„Se fac cercetări față de un bărbat de 44 de ani din Vatra Moldoviței, într-un dosar penal pentru distrugere. Au fost depuse patru plângeri de către turiștii care au avut anvelopele mașinilor înțepate. Am înțeles că au existat mai multe cazuri, însă numai patru plângeri au fost depuse până acum", a declarat, Ionuț Epureanu, de la IPJ Suceava.

Turiștii povestesc că bărbatul parcă era posedat și că la un momnent dat a parcat mașina chiar pe linia de cale ferată. Mecanicul trenului a încercat să îl facă pe agresor să renunțe la atac, dar acesta a continuat furibund aruncând cu pietre în vagoanele trenului. ”Erau mulți copii în vagoane. Un bolovan aruncat putea sparge un geam iar cioburile puteau produce rănirea turiștilor. Oamenii au încercat să îl puna la punct. Când a văzut că mai mulți bărbați fug spre el, agresorul s-a urcat în mașină și a plecat spre gară, unde a tăiat cauciucurile de la zece mașini”, povestește un martor.

„Admirăm peisajul, respirăm aer proaspăt, ne bucurăm de răcoare, coborâm și mai scoatem niște bani să cumpărăm mâncăruri tradiționale, ca la întoarcere să fim nevoiți să asistăm la o răfuială a angajaților CFR Moldovița și a firmei austriece care gestionează Mocănița cu un localnic psihopat și hotărât să oprească trenul. Fluiere prelungi nu ne fac să ovaționăm ca la Sovata, ci să știm că în fața trenului se poziționează un oarecare Tcaciuc cu o mașină boțită, ca să împiedice trenul din drum. Se întâmplă o dată, de două ori, de cinci ori: omul e hotărât să facă ceva. Ba pune bolovani pe șină, ba își poziționează mașina de-a curmezișul, încât, până la urmă, insensibil la intervențiile călătorilor, își termină treaba planificată spărgându-le acestora cauciucurile mașinilor parcate în fața gării. Stupefacție totală: turiștii nu înțeleg gestul care devenise periculos pentru toată lumea și, repetat, îi fac să caute soluții de rezolvare. ... Așa că am parcurs cu inimile strânse kilometrii ce mai erau de parcurs, sechestrați, practic, într-un tren în care trebuia să ne distrăm? Mai surprinși am fost când în apropierea gării individul vorbea relaxat cu polițiștii, negând tot ce făcuse. Nu se sfia de nimeni, s-a expus direct. Scârbiți, ne-am grăbit să pășim prin bălți, să plecăm. Nu a fost cum am vrut, pentru că roțile, îngropate deja în bălți adânci, erau sparte, probabil de același individ. Am sunat cu toții la 112, am chemat, am bătut pe la uși", a scris pe Facebook una dintre turistele aflate în tren.

