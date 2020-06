30 iunie

30 iunie. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 30 iunie s-au născut John Gay, Susan Hayward, Lena Horne, Mike Tyson, Buddy Rich, Czeslaw Milosz, Dragan Geaici, Dumitru Cicotişan.

În calendarul creştin-ortodox este o sărbătoare importantă, cu cruce neagră, Soborul celor 12 Apostoli şi un Sfânt român, Ghelasie de la Râmeţ.

Ziua de 30 iunie este plină de semnificaţii, continuînd „sărbătoarea lupilor” printr-o interdicţie de lucru la câmp. Este în ciclul celor trei zile de sărbători dacice.

„Evenimentul zilei” din 30 iunie, anul 1936, a fost apariţia în librăriile din State a romanului „Gone With the Wind” scris de Margaret Mitchell. Romanul meu preferat. Un succes enorm care îi atribuie în anul următor, 1937, premiul Pulitzer. De atunci au fost 112 reeditări ale romanului „Gone With the Wind” şi un singur film, celebru, cu Vivien Leigh şi Clark Gable. Celelalte, nu contează. Să vă mai spun că frumoasa Margaret Mitchell a fost o Scorpioancă? Păcat că a avut un sfârșit prematur și violent!

În noaptea de 30 iunie spre 1 iulie 1934, adică acum exact 86 de ani, Adolf Hitler îl execută ritual pe bunul său prieten dar şi concurent, carismaticul şef al SA, Sturmabteilung, „cămăşile brune”, Ernst Röhm – acţiune denumită, mai târziu, Noaptea Cuţitelor Lungi! La momentul respectiv operaţiunea s-a numit „Colibri”.

În acea noapte au fost executate 77 de persoane importante, din armată şi tot spectrul politic: prieteni, concurenţi, posibili ostili, sau duşmani declaraţi ai lui Hitler. „77” este un număr iniţiatic, a cărei interpretare era familiară cercului lărgit al „Ultimei Thule” organizaţie secretă ezoterică formată din elevii şi continuatorii lui Gurdjieff. Printre membri se numărau şi nazişti arieni de poziţie importantă, precum Himmler şi Hess. Se pare că, până la sfârşitul lunii iulie 1934, în Germania au fost executaţi câteva sute de oponenţi, din cei care se aflau pe „Mein Weg”, drumul, îi barau calea politică lui Hitler, ”Mein Kampf”.