Agenția Mediafax a difuzat pe 24 decembrie 2019 un amplu interviu cu Ion Iliescu despre Evenimentele din decembrie 1989.

Preocupat cum mă știu de Evenimentele din decembrie 1989, am citit cu atenție interviul dat de Ion Iliescu. După trimiterea sa în judecată pentru crime împotriva umanității comise după preluarea puterii în decembrie 1989, Ion Iliescu a refuzat orice intervenție despre evenimentele de acum 30 de ani. Mai mult, așa cum evidențiază Rechizitoriul, Ion Iliescu a refuzat să dea vreo declarație la Parchet despre responsabilitatea sa în sîngeroasa Diversiune cu Teroriștii din decembrie 1989. Acest moment, inexplicabil în cazul unui fost președinte al României, face din interviul luat de Mediafax, un document de excepție. Pentru prima și cred singura dată după punerea sub acuzare Ion Iliescu, trimis în judecată pentru crime împotriva umanității, răspunde prin presă acuzațiilor din Rechizitoriu.

Cele peste cinci sute de pagini ale Rechizoriului se impun cu valoare de Document istoric de excepție mai ales prin radiografia perioadei de după 22 decembrie 1989, ora 12,06, cînd Nicolae Ceaușescu pierde practic puterea. Puterea trece în mîinile Armatei. La ora 16, la sediul MApN, unde are loc „Împărțirea tortului”, Armata îi încredințează puterea lui Ion Iliescu. Deoarece la această predare sînt prezenți și reprezentanții Securității și ai Miliței, putem spune că Ion Iliescu primește binecuvîntarea instituțiilor de forță ale României. Din acel moment, întreaga responsabilitate pentru tot ce se întîmpla în cuprinsul țării revine lui Ion Iliescu, așa cum responsebilitatea pentru tot ce se întîmplase între 16- 22 decembrie 1989 revenise lui Nicolae Ceaușescu. Ori tocmai după 22 decembrie 1989, cînd regimul Ceaușescu se prăbușise pentru a lăsa locul regimului Iliescu, cînd nimeni nu mai lupta pentru revenirea Dictatorului, acesta din urmă fiind abandonat de toate instituțiile de forță, cînd românii sărbătoreau Prăbușirea Dictaturii, se înregistrează pe cuprinsul țării 853 de morți, 2157 de răniți, uriașe pagube materiale.

Aceste crime împotriva umanității au fost produse de Diversiunea Teroriștii din decembrie 1989. Marele, uriașul merit al Rechizitoriului, stă nu atît în analiza represiunii ceaușiste dintre 16-22 decembrie 1989 (despre asta s-a scris mult chiar din primii ani postdecembriștie), ci în radiografia Diversiunii cu teroriștii.

Aproape 200 de pagini sînt dedicate acestei radiografii. Valoarea de excepție e dată nu numai de logica strînsă a raționamentelor, dar și de numeroasele documente în premieră absolută, unele provenind din desecretizarea Stenogramei Comisiei senatoriale de anchetă din 1993, altele din declarațiile de martor făcute de multe persoane la sediul Secției Parchete Militare pe parcursul investigației penale.

Morții și răniții de după 22 decembrie 1989 sînt efectele Phihozei teroriste. Documentul o definește în chip magistral: „Psihoza teroristă instaurată a influenţat cvasiunanimitatea opiniei publice, aceasta fiind indusă în sfera iraţionalului, consecinţele acestei stări fiind deosebit de grave. Prin modul de propagare al dezinformării – TVR, Radio şi presa scrisă, ţinta psihozei teroriste au constituit-o civilii, dar şi militarii , pe întregul teritoriu al României. În această situaţie, efectele dezinformării s-au regăsit în numeroase cazuri de foc fratricid, consecinţele fiind survenirea de decese, răniri şi distrugeri de bunuri material”.

Confirmînd imensa majoritate a studiilor dedicate timp de 30 de ani Diversiunii cu teroriștii, Rechizitoriul susține că pentru a-și legitima puterea și a albi Armata care trăsese în civili înainte de Căderea lui Ceaușescu, Ion Iliescu nu numai că a fost de acord cu Diversiunea meșterită de Armată, dar mai mult a contribuit major la dezvoltarea ei prin Discursul din seara lui 23 decembrie 1989, de la TVR:

„Stimaţi tovarăşi, dragi cetăţeni, Am avut o zi plină şi grea. Venim chiar de la Comandamentul militar al Frontului Salvării Naţionale. Datorită acţiunilor criminale ale unor bande de terorişti instruiţi special pentru luptă împotriva maselor populare şi apărarea dictatorului, activitatea noastră, a Consiliului, nu s-a putut desfăşura normal în cursul acestei zile. Am fost nevoiţi să dăm prioritate acţiunilor coordonate de luptă împotriva teroriştilor. Existenţa acestor grupe de terorişti, a unor indivizi fanatizaţi, care acţionează cu o cruzime fără precedent, trăgînd în locuinţe, în cetăţeni, provocînd victime în rîndul militarilor, este încă o expresie elocventă a caracterului antipopular al dictaturii Ceauşescu, care a făcut enorm de mult rău poporului şi care nu a economisit mijloace enorme şi acţiuni gîndite, ordonate pentru construirea unor asemenea unităţi de represiune. Vrem să vă spunem că toate unităţile militare şi marea majoritate a unităţilor de miliţie şi de interne acţionează unitar împotriva teroriştilor. De fapt, există un consens naţional împotriva dictaturii. Acţiunile diversioniste, teroriste, criminale ale grupelor de terorişti care vor să destabilizeze societatea noastră este o ultimă zvîrcolire a acestei creaţii monstruoase a dictaturii antipopulare. De fapt, trebuie să vă spunem că nu este vorba de un număr mare de elemente teroriste, dar acestea sînt special instruite şi dotate pentru acţiuni de acest gen. În cele mai multe cazuri, ei reuşesc să îngreuneze activitatea unităţilor militare, pentru că, aşa cum ați văzut foarte mulţi, teroriştii acţionează din clădiri locuite, chiar din apartamente, ceea ce face dificilă folosirea tehnicii militare. Intervenţia armatei, trebuie să evite cît mai mult pierderile în rîndurile cetăţenilor. Este o perfidie fără seamăn, o cruzime… care nu găsesc calificativele necesare – de aceea şi dificultăţile pentru lichidarea lor. Facem apel, de aceea, la cetăţeni să înţeleagă situaţia în care ne aflăm şi să înlesnească pe toate căile activitatea unităţilor militare. Pe cetăţenii din blocurile în care acestea acţionează – este vorba despre zonele fierbinţi, în care ei… în jurul Televiziunii, în jurul Radiodifuziunii, în jurul Comitetului Central, MApN, alte cîteva puncta – îi sfătuim, pe cît pot, să evacueze pe cît posibil clădirile şi să se cazeze la cunoscuţi, în alte locuri pentru a înlesni activitatea unităţilor noastre militare. Ne aflăm, stimaţi cetăţeni, într-un moment revoluţionar, din păcate, marcat de sacrificii. Noi am circulat mult pe străzile Capitalei în cursul acestei zile şi am văzut scene emoţionante de conştiinţă cetăţenească, de iniţiativă şi autoorganizare, de pază obştească, de control al circulaţiei pe drumuri. Am vrea, însă, în legătură cu acest lucru, să informăm că numai Armata dispune de tancuri şi unităţi blindate. Teroriştii sînt organizaţi ca puşcaşi, dotaţi însă bine cu armament şi instruiţi deosebit. De aceea, pe drumurile unde s-au organizat baraje şi puncte de control este bine să nu fie împiedicate unităţile militare, respectiv blindatele, camioanele cu militari, tancurile să se poată circula… să poată circula cît mai liber, să se poată deplasa spre punctele în care trebuie să acţioneze. Şi noi, venind aici de la Ministerul Apărării Naţionale, a trebuit să oprim, să parlamentăm şi să discutăm. Oamenii sînt de bună-credinţă, pentru că nu vor să lase orice să treacă. De aceea, vrem să ştiţi: tancurile sînt numai ale Armatei. Maşinile blindate, de asemenea. De asemenea, am ruga ca să se gîndească şi alte forme de lărgire a conlucrării şi participării maselor în sprijinul acţiunilor unităţilor militare, inclusiv constituirea de cît mai multe gărzi patriotice, mai ales pentru apărarea unităţilor proprii, unităţilor economice, a unor puncta de activitate generală, pentru nevoile cetăţenilor, ca şi în sprijinul unităţilor care acţionează în jurul punctelor fierbinţi.

De aici trebuie să se acţioneze neapărat în strînsă coordonare cu Armata şi numai în subordinea Armatei pentru că sînt reguli militare de activitate. De asemenea, vrem să vă spunem că teroriştii nu sînt în uniforme. Ei sînt civili. De multe ori caută să creeze confuzie, şi-au pus şi banderole ca să fie confundaţi cu oameni din formaţiunile de apărare organizate de cetăţeni şi să creeze confuzie. Împuşcă din orice poziţie. De aceea, este important ca cetăţenii din formaţiunile noastre – individual înarmaţi – să nu acţioneze, pentru că pot fi confundaţi cu teroriştii şi să cadă victime confruntărilor cu unităţile militare, ci să se constituie în unităţi ordonate, organizate, subordonate unităţilor militare. Să fie o unitate de acţiune, dar să nu creăm panică, confuzie şi victime în plus.

La Comandamentul militar pe care l-am avut am stabilit cîteva măsuri imediate în vederea acţiunii din această noapte, de mîine dimineaţă, precum şi orele imediat următoare pentru o mai mare eficienţă în lichidarea bandelor teroriste. În funcţia de ministru al Apărării Naţionale a fost numit generalul colonel Nicolae Militaru, care este ajutat de cei doi prim-adjuncţi, şeful Marelui Stat Major, generalul Guşă, şi generalul Stănculescu. În fine, tovarăşi, vrem să vă informăm că Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost arestaţi şi se află sub pază militară. Sînt, de asemenea, arestaţi Ilie şi Nicu Ceauşescu şi slugi ale clanului Ceauşescu – Dincă, Postelnicu, Bobu şi alţi cîţiva. Va veni momentul judecăţii drepte, severe a poporului, a celor care s-au făcut vinovaţi de această tragedie naţională. Sperăm, însă, că prin acţiunea conjugată, unită, a forţelor populare să lichidăm şi aceste ultimile… ultime zvîrcoliri ale hidrei înveninate a clanului Ceauşescu. Este nevoie de unitate, este nevoie de colaborare strînsă. Ei vor provoca încă multe necazuri, dar procesul este ireversibil. Nimic nu mai poate întoarce roata procesului de înnoire a României!

Să ne urăm succes! (Se aplaudă cu multă căldură.)”

