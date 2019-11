Cote pariuri Alegeri Prezidențiale 2019

Până să-ți prezentăm 3 pariuri pe Alegerile Prezidențiale la care poți contribui și tu să fie câștigătoare vreau să facem o scurtă incursiune în lumea cotelor pentru aceste alegeri.

Klaus Iohannis este mare favorit să câștige un nou mandat. Cota actualului președinte este de doar 1.10. El este urmat de Dan Barna, candidatul Alianței 2020 primind o cotă de 5.40. Pe locurile 3 și 4, cu șanse egale în opinia bookmakerilor, îi regăsim pe Mircea Diaconu și Viorica Dăncilă, ambii primind cota 12.

Interesantă este scăderea de cotă a lui Alexandru Cumpănașu, cel care de la 1.500 la start are acum o cotă de 200.

Nu se preconizează o prezență foarte mare la primul tur, cel puțin nu mai mare de 52,5%. Cota pentru ca acest procent să nu fie depășit este de 1.45.

Klaus Iohannis are cota 1.85 pentru a primi mai mult 39.5% din voturile exprimare în primul tur. Iar Dan Barna pentru peste 14.5% primește cota 1.36.

La capitolul dueluri avem câteva cote interesante la casele de pariuri . Dan Barna are cota 2.25 în duelul cu Viorica Dăncilă (1.50). Alexandru Cumpănașu primește cota 1.35 pentru a primi mai multe voturi decât Ramona Ioana Bruynssels.

Combinația Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă este cea mai probabilă pentru turul 2, cu o cotă de doar 1.60. După aceasta avem combinația dintre actualul președinte și Dan Barna (1.90).

Top 3 pariuri pe care le putem face împreună să fie câștigătoare

Pariurile pe care le putem face împreună să fie câștigătoare sunt acele pariuri la care putem să ne implicăm activ.

Prezența la vot de peste 52.5% – cota 2.37

După cum scriam și mai sus, casele de pariuri nu se așteaptă la o prezență la vot mai mare de 52%. Dacă, însă, am ieși duminică în număr cât mai mare la vot și am convinge cât mai mulți cunoscuți să meargă și ei să voteze am putea face acest pariu să fie câștigător.

Jucat cu 1.000 RON la Fortuna Bet el ne-ar aduce un câștig eventual de 2.370 RON.

Duel Dan Barna vs Viorica Dăncila, câștigător Dan Barna – cota 2.25

Un alt pariu pe care-l putem face împreună să fie câștigător. Ba chiar și din postură de simpatizant al lui Klaus Iohannis putem ajuta ca acest pariu să fie verde. Dacă am avea turul 2 fără PSD și, mai ales, fără Viorica Dăncilă consider că am avea doar de câștigat.

Gândește-te doar cum ar arăta o dezbatere înainte de turul 2 între Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis și cum ar arăta una între Dan Barna și Klaus Iohannis.

La o miză de 1.000 RON acest pariu ar aduce un câștig eventual de 2.250 RON. Îl putem face din nou să fie câștigător dacă votăm Dan Barna duminică.

Viorica Dăncilă sub 15.5% procente – cota 2.40

După lunile cu Viorica Dăncilă în fruntea Guvernului cu siguranță în afară de votanții clasici PSD foarte puțină lume va pune ștampila pe persoana care aproape la fiecare ieșire publică făcea minim o gafă.

Problema este că dacă cei care nu votează cu Viorica Dăncilă nu vor ieși la vot atunci șansele ca președintele PSD să depășească 15.5% dintre voturi vor fi mari. Acest lucru pentru că votanții PSD oricum vor ieși. Una este să fii votat de (e doar un exemplu fictiv) 1 milion de persoane din 5 milioane care votează și alta este să fii votat de 1 milion de persoane dintr-un total de 8 milioane de votanți.

Prin urmare pentru ca acest pariu care are o super cotă de 2.40 să fie câștigător este nevoie de o prezență cât mai mare la vot. Jucat cu 1.000 RON câștigul eventual ar fi de 2.400 RON.

În final la un calcul simplu observăm că dacă ieșim duminică la vot și mai convingem și alți cunoscuți s-o facă avem șansa să facem profit peste 4.000 RON. Totul depinde doar de noi și de puterea de convingerea pe care o vom avea asupra persoanelor apropiate.

