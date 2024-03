Social 22 martie, ziua în care Ceaușescu și-a început ascensiunea







Evenimente petrecute de 22 martie. Germania nazistă a deschis primul lagăr de concentrare, Dachau. În aceeași zi, dar în an diferit, Germania este prima ţară europeană în care se transmit programe regulate de televiziune.

Trupele americane care au eliberat lagărul de concentrare de la Dachau, la finele războiului, au fost terifiaţi de ororile comise în spatele gardurilor de sârmă ghimpată. Mii de cadavre şi alte mărturii ale crimelor comise de nazişti au ieşit la iveală.

Sistemul lagărelor de concentrare a fost iniţiat în anul 1933, sub oblăduirea lui Heinrich Himmler. Au fost vizaţi atât opozanţii politici ai nazismului, homosexualii, populaţiile de etnie romă, dar mai ales evreii din toate regiunile cucerite de armata nazistă. Iniţial concepute ca tabere de muncă forţată pentru rivalii partidului, lagărele au devenit, mai ales după 1934, tabere de exterminare pe principii etnice şi rasiale. Întregul sistem de exterminare şi dezumanizare a fost gândit de Theodor Eicke, comandatul primului lagăr de exterminare, cel de la Dachau, înfiinţat în 1933.

Tot pe 22 martie s-a născut Emerich Jenei

Emerich Jenei a realizat cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc, câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1985. Ienei s-a născut la 22 martie 1937, la Agrişu Mic, în judeţul Arad. Deşi şi-a dorit să devină avocat, el a ajuns fotbalist şi, ca jucător, a activat la echipele UTA, Steaua şi Kayserispor.

A câştigat de trei ori titlul de şi de patru ori Cupa României, toate cu Steaua Bucureşti. Ca antrenor, Ienei a activat la Steaua, Crişul Oradea, Chindia Târgovişte, Videoton (Ungaria), Panionios (Grecia) şi Universitatea Craiova şi a fost selecţioner al echipelor naţionale ale României şi Ungariei.

Cea mai mare performanţă din cariera sa de tehnician e câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986. Tot cu Steaua a câştigat cinci titluri şi trei Cupe ale României.

Evenimente petrecute de 22 martie. S-a născut Goran Bregović

La data de 22 martie 1950 s-a născut în Sarajevo, Goran Bregovici, unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni din Balcani, chitarist și compozitor. Şi-a început cariera muzicală în anul 1969. A compus şi interpretat muzică cu puternice influenţe balcanice şi ţigăneşti, muzică de film pentru bunul său prieten, regizorul Emir Kusturica. A compus melodii pentru Cesaria Evora, Ofra Haza şi Iggy Pop.

Când urcă pe scenă, dar nu numai, Goran Bregovic se îmbracă în alb. Cea mai mare parte din copilărie şi-a petrecut-o la Şcoala de Muzică, studiind vioara. Paradoxal, instituţia de învăţământ a decis să îl exmatriculeze pentru „lipsa de talent“. La scurt timp după excluderea lui din şcoală, mama sa i-a cumpărat o chitară.

La vârsta de 16 ani a fost părăsit de cea care i-a dat viaţă, rămânând în grija unor rude. Goran a fost nevoit să-şi poarte singur de grijă încă din adolescenţă, când a început să cânte muzică populară într-un bar din oraşul Konjic. În 1971, Goran şi un alt artist aspirant, Zoran Redzia, au început să cânte într-o trupa numită Jutro (trad. „Bună dimineaţa“). În această formulă, muzicianul a avut o mulţime de spectacole şi a început să guste succesul din plin. La 1 ianuarie 1974, trupa şi-a schimbat numele în Bijelo Dugme („Butonul Alb“).

De asemenea, pe 22 martie 1963, The Beatles lansează primul lor album Please, Please Me în Marea Britanie. Va dura doar trei săptămâni pentru a ajunge în clasament pe locul 1 în Marea Britanie şi va rămâne in top timp de 70 săptămâni.

Pe data de 22 martie 1951 s-a născut actrița Tora Vasilescu

În 1975, actriţa care s-a născut la Tulcea a terminat şefă de promoţie, la secţia de actorie a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” şi în acelaşi an, primeşte premiul ACIN pentru rolul Maria din filmul „Cursa“ de Mircea Daneliuc.

A primit de-a lungul anilor mai multe premii, printre care de trei ori Premiul pentru Interpretare UCIN, Premiu pentru rolul din “Imposibilă iubire” la Aceno D’Oro, premiul pentru “Cel mai bun rol secundar feminin” în “Şobolanii roşii”. Pentru rolul din filmul Q.E.D. a primit o nominalizare la premiile Gopo, pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un film de lungmetraj ficţiune.

Tot pe data de 22 martie, dar în anul 1943, a avut loc premiera filmului „O noapte furtunoasă”, în regia lui Jean Georgescu, ecranizare a celebrei comedii a lui I.l.Caragiale.

La data de 22 martie 1948 Regele Mihai I al României este primit la Casa Albă de președintele american Harry Truman.

Pe 22 martie 1965 Nicolae Ceaușescu a fost ales în funcţia de prim-secretar al CC al PCR

La propunerea lui I. Gh. Maurer, Plenara C.C. al P.M.R. îl alege în funcția de prim-secretar al acestui partid pe Nicolae Ceausescu. Bolnav de cancer, fostul dictator comunist Gheorghiu-Dej incetase din viata la 19 martie 1965.

Pe 22 martie 1965, Nicolae Ceaușescu, liderul comunist care răspundea de sectoarele cheie ale puterii, Armata, Securitatea, Justiția si Miliția, a fost ales prim-secretar al Partidului Muncitoresc Roman, care avea sa revina in curand la vechea sa denumire de Partidul Comunist Roman.

Nicolae Ceaușescu a fost un om politic comunist român, secretar general al Partidului Comunist Român, șeful de stat al Republicii Socialiste România din 1967 până la căderea regimului comunist, survenită în 22 decembrie 1989. La 22 decembrie 1989, printr-un decret al CFSN semnat de Ion Iliescu, a fost constituit Tribunalul Militar Excepțional. La 25 decembrie 1989, soții Nicolae și Elena Ceaușescu au fost judecați în cadrul unui proces sumar de acest tribunal, condamnați la moarte și executați la câteva minute după pronunțarea sentinței, potrivit arhivei EVZ.