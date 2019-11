2 in 1 laptops, cea mai bună alegere pentru o persoană creativă

2 in 1 laptops sunt cele ce au schimbat considerabil modul în care folosim și modul în care interacționăm cu device-ul nostru. Am putea să le numim laptop-uri convertibile, dar numele de 2 in 1 laptops provinde de la faptul că aceste dispozitive reprezintă combinarea unui laptop cu o tabletă. Practic, ai parte de ce este mai bun de la ambele electronice.