Anul 1976, pentru Nicolae Ceaușescu are, de asemenea, premiere, deși este un an sărac în vizite externe. Ajunge pentru prima dată la Atena, după terminarea celui de Al Doilea Război Mondial. Americanii îi urmăresc, de asemenea, premiera vizitei la Chișinău. Pe lângă vizitele obișnuite în Turcia, Bulgaria sau Iugoslavia, ajunge în micul Emirat Kuweit și face un turneu în Crimeea și în câteva republici sovietice. Evident, nu lipsesc nici vizitele interne.

Nicolae Ceaușescu a ajuns în Grecia pentru o vizită în perioada 26-29 martie. A sosit la o zi după Ziua Națională a Greciei. Căderea în 1974 a Dictaturii Coloneilor, chestiunea refugiaților politici greci din România erau puncte cheie pe agenda sa. Sprijinise euro-comuniștii greci, în dauna comuniștilor conservatori greci. KKE fusese legalizat în Grecia iar noul Guvern de la Atena era deschis la relațiile cu România. Grecia era stat NATO ca și Turcia, din 1955. În 1980, va adera la UE.

În Kuweit, evident, Nicolae Ceaușescu este în căutare de petrol. Vizitează micul emirat în perioada 29-31 martie. În iunie și iulie, alege să viziteze Turcia și Bulgaria. În Turcia, va fi în perioada 22-24 iunie, iar în Bulgaria, în perioada 27-28 iulie 1976.

Nicolae Ceaușescu vine la Chișinău, în RSS Moldovenească, parte a URSS pe 2-3 august 1976. Ziua de 2 august nu a fost aleasă întâmplător. La acea dată, RSS Moldovenească se fondase în anul 1940. În 1976, îl avea în frunte pe unul dintre cei mai duri șefi unionali de partid, Ivan Bodiul. Acesta avusese în 1975, discursuri dure, asociind naționalismul cu fascismul.

Respinsese cu fermitate faptul că naționalitățile care creau poporul sovietic ar fi fost forțate în acest sens.Pentru el, apartenența moldovenilor la URSS era rezultatul „socialismului matur”.Ivan Bodiul dă citire telegramei lui Leonid Ilici Brejnev. Ceaușescu încercase să nu dea importnță momentului. În 1940, el era în închisoare pentru că răspândea învățăturile lui Molotov.

În 1950-1952, Brejnev a fost Prim-Secretarul PCUS în RSS Moldovenească, actuala Republica Moldova. Îi succedase lui Nikolai Koval care se remarcase prin epurări etnice, deportând români în Kazahstan. Brejnev nu se atinsese de populația civilă, dar când dintre ei, se considera că erau unii care meritau să fie avansați pe linie de partid, îi transfera cât mai departe de RSS Moldovenească. Aducea în locul lor ucraineni, ruși, bieloruși. Va fi o politică pe care o va implementa și cel care îi va urma, Dmitri Gladky. Brejnev va fi apropiat apoi de centrul puterii de la Moscova, ocupându-se de Armată, Marină, pentru ca în 1955, să fie Prim-Secretar în Kazahstan, revenind la Moscova, în 1956, începând să-și construiască ascensiunea în PCUS, spre fotoliul de lider.

Ceaușescu a avut un discurs oficial forțat. Deși în țară declarase că nu va permite ca memoria înaintașilor să fie dezonorată, la Chișinău, a salutat „poporul moldovean”, a vorbit de „pretenia” între „popoarele sovietice și poporul român”. Americanii, conform unor telegrame WikiLeaks, au sesizat că sovieticii l-au umilit pe Ceaușescu, lăsându-l să meargă pe jos destul de mult până la locul unde trebuia să-l salute pe liderul comunist din RSS Moldovenească. Totuși, vizita a fost marcată pe prima pagină de două mari ziare sovietice „Krasnaia Zvezda” (Steaua Roșie) și „Pravda” (Adevărul). Practic, americanii au pus vizita pe seama dorinței lui Ceaușescu de a mai obține avantaje relativ însemnate, oferind prea puține în schimb.

Este una din puținele ocazii când Nicolae Ceaușescu alege să petreacă un concediu în „patria comunismului mondial” cum se prezenta URSS în lume. Stă în perioada 3-9 august în URSS. În Crimeea, locul unde liderul PCUS Leonid Ilici Brejnev obișnuia să-și petreacă toate concediile, cei doi au mai multe discuții. Evident, chestiunile „naționaliste” îl iritau pe Brejnev.

În 9-11 august 1976, Nicolae Ceaușescu merge în RSS Gruzină, actuala Georgia. În 11-12 august 1976, ajunge în RSS Armenia. În România, era o comunitate de armeni din Evul Mediu. În ansamblu, turneul lui Ceaușescu în URSS se încheie cu discuții economice, politice. România era parte a CAER și unele programe de dezvoltare erau comune între România și URSS. Anul 1976, în privința vizitelor externe se încheie cu vizita din 8-11 septembrie în Iugoslavia.

La 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nicolae Ceaușescu are o bucurie imensă. Nadia Comănesci, tânăra de 14 ani cucerea primul 10 din istoria gimnasticii olimpice. România își demonstra superioritatea sportivă, în viziunea partidului și statului român ca urmare a investițiilor umane și materiale.

La 18 august 1976, Ceaușescu în CPEx, decide premiile pentru olimpici și pentru antrenori. Se decide ca în acea lună, când era Ziua Națională, 23 August, Nadia să primească Medalia de aur „Secera și Ciocanul”, precum și titlul de „Erou al Muncii Socialiste”. Antrenorii săi, Bela și Marta Karoly vor primi amândoi în total 50 000 lei și câte un automobil. Bela Karoly va primi 30 000 lei și o Dacia 1300. Marta Karoly va primi 20 000 lei și un automobil Skoda. Se va emite un decret prezidențial în acest sens. În plus, Nadia a primit un premiu în bani de 100 000 lei. O „Dacia” costa circa 70 000 lei. Ceremonia oficială în care a avut loc înmânarea premiilor și decorațiilor a avut loc la 19 august 1976.

Anul 1976 a fost dedicat de asemenea, unor vizite interne. Au început în ianuarie 1976, în Brașov. Aveau loc competiții sportive. A vizitat mai multe obiective industriale. În iunie, merge în Bihor, la obiective industriale dar și la Băile Felix. În vara lui 1976, Nicolae Ceaușescu merge la Baia de Arieș, în Apuseni, unde va anunța oficial începerea exploatării cuprului. Merge apoi, în Județul Iași, spre finalul lunii iulie 1976. De aici, urma să plece în URSS, RSS Moldovenească la Chișinău.

La finalul lunii august, Nicolae Ceaușescu a vizitat Tulcea. În toamna lui 1976, Ceaușescu deschide anul școlar la București, în septembrie. La finalul lunii septembrie Ceaușescu a vizitat județul Buzău. iar în octombrie, vizitează Miercurea Ciuc și obiective din Harghita și Covasna. Au urmat vizite în piețele agro-alimentare din București, în 9-10 octombrie 1976. Ultima vizită internă din 1976 a fost în județul Bistrița Năsăud, în perioada 14-16 octombrie 1976. Ca de obicei, aici a fost și o mare adunare populară.

În concluzie, în anul 1976, Nicolae Ceaușescu s-a axat pe vizita din URSS, dar și pe câteva vizite în Europa, Orientul Mijlociu. Prezența la Atena, la Chișinău, succesul Nadiei Comăneci au reprezentat punctele tari ale anului politic 1976, pentru liderul român de partid și de stat de la București.