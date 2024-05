International 180.000 de obuze din Cehia ajung în Ucraian în iunie







Preşedintele Cehiei anunţă că Ucraina ar urma să primească primele 180.000 de obuze în luna iunie a acestui an.

Cehia trimite 180.000 de obuze

Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, a anunţat că primul lot de 180.000 de muniții achiziționate în cadrul inițiativei cehe poate fi livrat în Ucraina în luna iunie. Ulterior, sunt planificate livrări de volume mult mai mari.

Potrivit lui Pavel, cu cât ştiu mai multe părți despre inițiativa respectivă, cu atât concurența este mai mare.

În opinia sa, pe de o parte, "a trebuit să vorbim despre inițiativă pentru a obține sprijinul altor țări, dar, pe de altă parte, ne-am dezvăluit și cărţile, iar Rusia se folosește acum de acest lucru".

Ucraina, în criză de obuze

"Acesta este un alt motiv pentru care inițiativa nu progresează atât de repede pe cât ne-am dori. Împreună cu premierul nostru, Petr Fiala, presupunem că primele 180.000 de muniții vor fi livrate în iunie și există deja contracte pentru continuarea livrării a unui număr de obuze din șapte-șase cifre" - a explicat Pavel, într-un interviu pentru postul ARD.

Președintele Cehiei a mai remarcat că, de la începutul invaziei ruse la scară largă, Ucraina s-a confruntat cu dificultăți extraordinare și a demonstrat o mare rezistență.

Potrivit lui Pavel, Rusia este mult mai puternică decât Ucraina, iar Occidentul sprijină Kievul din punct de vedere tehnic și financiar. Cu toate acestea, a adăugat preşedintele, "ne apropiem de momentul în care resursele umane și sprijinul în rândul populației ucrainene vor deveni din ce în ce mai mult factori restrictivi".

Cât ajutor va mai primi Ucraina

"În această situație - iar eu vorbesc despre asta de multă vreme - este important să sprijinim Ucraina în toate modurile posibile, astfel încât să îi transmită clar agresorului rus că nu are rost să continue războiul, că Rusia nu va obține alte succese militare, pentru că, atât timp cât Rusia are cel puțin o speranță de succes, Moscova nu are niciun motiv să poarte discuții de pace" - a subliniat Petr Pavel.

Amintim că, în 2023, Petr Pavel a anunțat că Cehia și o serie de țări europene sunt pregătite să trimită 800.000 de obuze de artilerie în Ucraina. Ulterior, a fost demarată strângerea fondurilor necesare pentru achiziționarea munițiilor respective. În afară de Cehia, inițiativa este susținută de Germania, Danemarca, Lituania, Letonia, Norvegia și alte țări.

La începutul lunii martie, Praga a anunţat că au fost strânse aproape toate fondurile necesare. Potrivit unor informaţii apărute în presă, în cadrul acestei inițiative Ucraina va primi mai multe obuze decât se aștepta.

(Agenția de presă RBC; Traducere: Sergiu Dan, RADOR RADIO ROMÂNIA)