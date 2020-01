15 ianuarie

170 de ani de la nașterea Regelui. Informații interesante. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 15 ianuarie s-au născut Ioana d’Arc, Moliere, Martin Luther King, Gamal Abdul Nasser, Aristotel Onassis, Lloyd Bridges, Sa’ud Ibn Abdul, Boris Cazacu, Pavel Codiţă, Valeriu Cristea şi… Mihai Eminescu.

O zi în care se poate petrece orice. Mai toate planetele (în astrologia clasică şi luminariile, Soarele şi Luna, se numesc tot planete) sunt într-o emisferă a zodiacului, de la Berbec la Scorpion. Nicio planetă retrogradă, foarte puține aspecte. În Capricorn sunt cinci planete. Luna este în descreştere în ultimul decan din Fecioară, luminată 77%.

În această zi a Culturii Naționale când se împlinesc 170 de ani de la nașterea Regelui nostru, al celor care mai vorbim românește, vă rog să citiți https://evz.ro/horoscop-eminescu-domnul-nostru.html. Altceva nu am să vă mai spun, acum un an v-am spus mai tot ce simțeam, eu nu mă schimb după cum bate vântul. Schimbările sunt pentru cei care nu au valori stabilite, opinii edificate, greutatea miilor, zecilor de mii de cărți, care fac parte din mine, acum.

Dar despre altceva doream să vă spun, primesc multe informații. Unele tragice, altele comice, unele misterioase, altele ridicole. Iată, două relatări, despre cărți moderne, audio, sau e-book:

Cu un număr de titluri în creștere accentuată la toți editorii, cartea audio își confirmă succesul pe piața francofonă.

Dacă, în 1938, Liga Braille lansa primele înregistrări ale unor opere literare, peste 80 de ani, în zilele noastre, cartea audio sau audiobook-ul, nu s-a debarasat total de imaginea sa învechită. Dar evoluția sa este spectaculoasă, cu cifre care dovedesc valoarea pe care o are pe piața francofonă.

În 2008, grupul Hachette lansa marca Audiolib sub care a publicat 135 de titluri pe an, până în 2018, când a publicat doar 100. Gallimard a trecut de la 56 la 80 de titluri, iar Editis de la 100 la 180. În medie, se vând între 1000 și 2000 de exemplare, dar un best-seller poate ajunge la 25000, ceea ce nu e mare lucru, dacă ne gândim că un CD devine rentabil de la 600 de exemplare în sus.

Atât de multă vreme atașată suportului CD, cartea audio începe să se dematerializeze: Amazon a creat platforma Audible și Youboox.fr care se prezintă ca servicii de sreaming cu abonament- echivalentul unui Spotify literar !

Posturile de radio țin și ele pasul: Radio Canada s-a lansat pe subiect cu multă plăcere, iar RTBF a lansat Noir, jaune, rouge-Belgian Crime Story, un serial radiofonic de ficțiune sub formă de podcast, nu departe de dramatizările radio ale anilor 1980.

Ultima statistică spune că 20% din producția de audio book în Europa este… belgiană. Cele mai bune titluri sunt înregistrate la Bruxelles, iar dublarea vocilor se face într-un studio performant la Etterbeek. Studioul, care a știut să-și fidelizeze editorii, produce un mare număr de titluri pe bază de casting. Editorul trimite fișe detaliate la studio pentru fiecare carte, precizând pronunția cuvintelor mai grele sau din alte limbi.

Curtea de Justiție a UE (CJUE) a decis că vânzarea de e-book-uri la mâna a doua încalcă legislația drepturilor de autor.

Astfel, CJUE a considerat că epuizarea dreptului de autor nu se aplică în cazul e-book. Decizia se referă la un diferend în care a fost implicată o societate olandeză ai căror autori și editori au depus o plângere pentru încălcarea drepturilor de autor. Curtea de Apel de la Haga a cerut CJUE să intervină și să explice pe ce bază, cabinetul de avocatură Tom Kabinet a considerat că revânzarea cărților electronice era perfect autorizată în virtutea încetării drepturilor de autor, la fel ca în cazul cărților sub formă fizică.

Dar, CJUE, pe baza avizului procurorului general, a decis că epuizarea drepturilor în cazul cărților electronice produce mari prejudicii titularilor de drepturi, ca și în cazul cărților din hârtie. De fapt, cărțile electronice nu se deteriorează prin folosire și deci, sunt un perfect susbstitut al unor noi copii pe hârtie. Așadar, revânzarea cărților electronice neautorizate constituie o comunicare către public ilegală a unui material protejat prin drepturile de autor pe baza directivei 2001-29 a CE, numită directiva InfoSoc.

În virtutea dreptului UE, încetarea drepturilor de autor nu se aplică decât în cazul dreptului de distribuție. În decizia sa, CJUE a constatat că descărcarea unei cărți electronice nu era acoperită de dreptul de distribuție, ci, mai curând, de dreptul de comunicare către public, care nu poate fi epuizat.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, consider cea mai importantă invenție a umanității ca fiind scrisul. M-am gândit mult, ce să scriu, ”invenție” sau ”descoperire”? Am ales invenție. De ce? Omul a descoperit focul, roata etc – existau în natură sub diferite forme. Scrisul, nu, a fost o INVENȚIE umană! De aceea scrisul a fost sub multe forme, liniar, cuneiforme, hieroglife, alfabet etc. După apariția scrisului umanitatea a progresat rapid și durabil, de fapt au apărut civilizația și istoria.

O să mai reiau subiectul, m-a ajuns oboseala deșerturilor din Asia și a junglei din Africa, dar tot o să mai mă uit la un film. L-am uitat complet, l-am văzut acum 60 de ani la cinematograful ARO, ”Patria” din București, pe atunci tramvaiele 1 și 21 treceau prin fața cinematografului și o luau spre Grădina Icoanei, apoi spre Piața Gemeni, Lizeanu și Obor. Filmul se numește ”Cleopatra” are două serii și este o superproducție marca Hollywood, de pe vremea când se făceau filme bune, nu ca porcăriile democrate musulmane stângiste de astăzi. Un film perfect, luminos, făcut pe peliculă, jucat nec plus ultra de Elizabeth Taylor, Richard Burton și Rex Harrison. Un clasic în regia inspirată a lui Mankiewicz. Cu toate că sunt așa cum sunt în pustnicia mea, zâmbesc la promisiunea unui film de calitate, de pe vremea când calitatea nu era chinezească.

Vă SCRIU domniilor voastre şi tot stau să mă întreb, pentru că nu-mi explic un adevăr simplu: de ce avem mereu speranță, pentru că mâine este, în definitiv, mereu şi mereu, o altă zi?

HOROSCOP 15 ianuarie 2020

BERBEC Eşti foarte hotărât să abordezi o problemă personală, dar nu ştii dacă să mergi pe mâna cuiva din familie pentru această decizie importantă. Nu te grăbi, astăzi trebuie să te mai gândeşti! O dimineaţă agitată şi obositoare care te lasă chiar pe tine, campionul rapidităţii, fără suflu. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motiv să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera!

TAUR Eşti obligat să dai dovadă de calm şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, nu te poţi baza pe niciun ajutor: astăzi trebuie să rezolvi situaţiile singur! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau de familie.

GEMENI Ai de câştigat ceva, poate în registrul sentimental, dar depinde de tine să ai succes şi să nu dai naştere la bârfe. Reuşita este aproape sigura, condiţile sunt însă răbdarea şi discreţia. Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de armonie interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii, sau să judeci cinic pe oricine. Configuraţia astrală arată că este momentul potrivit pentru consolidarea situaţiei tale financiare şi profesionale. Nu ezita!

RAC Evită împrumuturile de bani, nu risca cheltuind mai mult decât trebuie, în această perioadă nu ai venituri mari. Totuşi o veste bună, sau o surpriză plăcută din partea anturajului apropiat. Ziua de azi se desfasoara cu viteza pe repede inainte, dar tu nu trebuie sa pierzi din vedere niste amanunte si atitudini care iti pot folosi. Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film, sau o carte bună, îți pot schimba în bine starea psihica! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja.

LEU Nu te implica în discuţii cu semnele de aer. Atenţie, în special, la Gemeni. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil, dar nu exagera cu promisiunile şi generozitatea. Nu lasa lucrurile pe maine, fa-le astazi. Intâi fă-ti un plan, apoi actioneaza cu chibzuinta. Desigur ca natura ta imperială, intelegatoare este exploatata de multi. Simti acest lucru si te inversunezi impotriva lor. Cam fara succes. Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majoră!

FECIOARĂ Trebuie să dai dovadă de mai multă fermitate în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Bea mai multă apă, dar nu rece! Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile sefilor si ale colegilor, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totusi dreptate. Aspectele planetare mixte si o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca ziua aceasta să treaca repede si fără necazuri mari. Legăturile de sânge conteaza, restul sunt nişte străini, aşa ca tot de la părinti sau fraţi, surori poţi obţine ceva bani şi poate şi o vorbă bună. Trebuie doar să încerci.

BALANŢĂ Eşti anunţat de o nouă cheltuială importantă, un nou bir la stat. Se pare că totul se rezolvă cu bine. Simplu, nu plăteşti! Seară plăcută pentru procentul din zodie amator de valori clasice! Nimeni nu-ţi vrea raul, iar duşmanii sunt plecati. Analizeaza bine şi vei vedea ca este o situatie obiectiva. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă.

SCORPION Vrei să înţelegi de ce nu ai spor în ceea ce faci. Poate nu colaborezi cu cine trebuie, sau poate nu îţi pui în valoare potenţialul. Analizează la rece şi ia masuri. Seară plăcută, culturală. Ziua de astăzi este o zi plina si densa, dar si cu realizari notabile in prima parte, iar in a doua parte cu distractii si buna-dispozitie. Poate unde te simţi bine, sănătos şi cu putere de muncă! Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou sarea in bucate! Dar şi seri plăcute si confortabile! Traieste intens si cu placere! Timpul trece. Parcă cu o viteza din ce in ce mai mare!

SĂGETĂTOR Aspecte favorabile deciziilor, la muncă. De asemenea o zi profitabilă, plăcută, ba chiar interesantă sub aspectul activităţilor profesionale. Găseşti nota potrivită pentru colaborare. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un uşor aer de neincredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai. Dar trebuie să-ţi faci un plan, o strategie, neapărat! Nu mai aştepta să trecă timpul, nu te mai mulţumi cu ce cade pe jos! Începe chiar de astăzi!

CAPRICORN Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu cei dragi. O veste care pare că te interesează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi alcoolul. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasionat decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară. Totuşi nu este bine să porţi discuţii lungi şi savante.

VĂRSĂTOR Domeniul emoţional este bine aspectat. Cu mai mult pragmatism şi mai puţine planuri poţi să te simţi astăzi chiar bine. Frecventează prietenii care te fac să te simţi vesel şi confortabil. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante. Amână pe săptămâna viitoare când configuraţia astrologică este mai favorabilă, în acest domeniu.

PEŞTI Vremea e capricioasă, când cald, când ger, dar tu poţi organiza o petrecere de ziua lui Eminescu! Ai dori să fie pentru tine o perioada caldă, a unei zile senine şi călduroase dintr-o vară obisnuita, monotona si chiar plicticoasa, pe malul mării, în costum de baie şi cu un long drink în mână. Vezi să nu îngheţi, încă este nesuferita de iarnă, infernul în mitologia nordică. Ai parte de ceva probleme si astăzi, asta pentru palmares, dar nu intra in discutii orice s-ar intampla. Amana, pentru ca timpul rezolvă in favoarea ta. Daca tii la un sfat bun, rupe orice discutie care poate degenera în scandal cu anturajul, cunoscuti, sau necunoscuti!

Te-ar putea interesa și: