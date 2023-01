160 de ani de Camera de Comerț și Industrie a României. Ce planuri are în 2023

Se împlinesc 160 de ani de când a apărut Camera de Comerți și Industrie a României (CCIR) și de când a schimbat mediul de afaceri românesc. Încă din anul 2001, în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României activează Comitetul Naţional ICC România, organismul care reprezintă în România Camera de Comerț Internațională (ICC). Camera de Comerț Internațională (ICC) este o organizaţie a lumii afacerilor, singura entitate reprezentativă care vorbeşte cu deplină autoritate în numele comunităţii de afaceri internaţionale, având membrii Camere de Comerț din peste 130 de state.

Anul trecut, CCIR a organizat Forumul de Afaceri România – Emiratele Arabe Unite. Alte astfel de evenimente s-au organizat în colaborare cu Camerele de Comerț din Estonia (aprilie), Polonia (iunie), Croația (iunie), Coreea de Sud (august) și Cipru (septembrie).

Președintele CCIR, Mihai Baraban, caracteriza la începutul lunii iunie 2023 România ca fiind o țară de „Black Friday”: „Avem teoretic 25.000 de exportatori în România, înregistraţi oficial. Primii o sută din ei realizează 51% din tot exportul, iar în primii 100 sunt două firme româneşti. De aceea analiza pe importul României este o analiză pe consumatori până la urmă şi trebuie focalizate acele investiţii spre satisfacerea apetitului acestuia de Black Friday. Că am ajuns ţară de Black Friday. E un adevăr, e o realitate, dar asta este şi statul se bucură la TVA-ul pe care persoana fizică o donează la ghişeu, an de an”.

2022, un an greu pentru CCIR

2022 a fost un an greu pentru CCIR, iar insolvență, inflația și balanța comercial și-au făcut simțită prezența în companiile românești. Cu toate astea, CCIR a anunțat că are planuri mari în 2023. „Vorbim de 4.767 de insolvențe în cazul sociețăților și PFA-urilor (Persoanelor Fizice Autorizate –n.r.) în primele

nouă luni ale anului 2022. Această problemă este una foarte importană pentru noi și pentru sănătatea economiei naționale. În plus, ar trebui să ne pună serios pe gânduri deficitul balanței comerciale al României. Trebuie să reacționăm foarte atent la acest deficit. Acest consum ridicat din import nu face decât să plece bani importanți peste hotare”, a susținut Mihai Daraban la finalul anului trecut.

CCIR în 2023

În februarie 2023, Camera de Comerț și Industrie va organiza Forum de afaceri România – India în care

delegați ai domeniilor textil, farmaceutic, construcții și produse electronice vor veni la București pentru o posibilă colaborare.

Tot în luna februarie, între zilele de 14 – 17, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR)

și TradeX – Transfer Afaceri vor organiza un curs în brokeraj de afaceri.

CCIR se va axa și pe cele mai semnificative domenii, ca pondere, după numărul de companii incluse în top: industria (35,2%) și serviciile (28%), urmate de comerț (20,9%), agricultură, silvicultură și pescuit (5%), construcții (4,7%), cercetare-dezvoltare și high-tech (3,7%), turism (2,2%). În funcție de cifra de afaceri, comerțul are o pondere de 44,09% din cifra totală de afaceri a companiilor, urmat de industrie (35,4%) și servicii (11,3%).