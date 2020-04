El a încărcat primul videoclip pe YouTube la 23 aprilie 2005 sub titlul „Me at the zoo”, videoclipul a fost filmat de Yakov Lapitsky la o grădina zoologică din San Diego și a atins peste 90 de milioane de vizionări.

Ceea ce se știe despre Jawed Karim este că în prezent nu mai este proprietarul YouTube. În octombrie 2006, gigantul american Google a cumpărat platforma cu 1,65 miliarde de dolari.

Americanul, azi în vârstă de 40 de ani, încasa atunci 140 de milioane de dolari, o parte ceva mai mică decât tovarășii săi, pentru că studia la Stanford și se implica în afacere mai puțin decât asociații săi.

După ce a fondat compania și a dezvoltat conceptul și site-ul YouTube cu Chad Hurley și Steve Chen, Karim s-a înscris ca student absolvent în informatică la Universitatea Stanford în timp ce a activat ca consilier pentru YouTube.

Când site-ul a fost introdus în februarie 2005, Karim a fost de acord să nu fie angajat, ci să fie pur și simplu un consilier informal ca să se concentra asupra studiilor sale.

După vânzarea YouTube, Karim a fondat în martie 2008 societatea Youniversity Ventures cu doi foști investitori de la PayPal, Kevin Hartz și Keith Rabois. Această societate este de fapt un fond pentru capital de risc, destinat susținerii ideilor de afaceri ale unor start-up-uri.

În august 2008, această societate le-a dat o șansă lui Brian Chesky, Joe Gebbia și Nathan Blecharczyk oferindu-le 30.000 de dolari pentru a-și lansa platforma lor de închirieri de locuințe, conform Wikipedia.

Puţine lucruri se mai ştiu despre el

Această platformă, în care nimeni nu credea, nu este alta decât celebra, în zilele noastre, Airbnb, devenită în prezent lider mondial în rezervări de cazare și care se pregătește să se listeze la bursă. În 2020, cifra de afaceri a societății era estimată la 8,5 miliarde de dolari, însă e adevărat că pandemia riscă să schimbe totul.

În afară de aceste date, nu se știu foarte multe lucruri despre Jawed Karim. Tânărul a ales discreţia în ceea ce priveşte viaţa lui după YouTube. În 2018, și-a făcut o scurtă apariție pe canalul său de YouTube, care, în cei 15 ani, a rămas cu un singur video, cel publicat în 2005. Dar are aproape 800.000 de abonați.

În ciuda cotei sale mai mici în companie, acesta a primit 137.443 de acțiuni în valoare de aproximativ 64 de milioane de dolari pe baza prețului acțiunilor de închidere de la Google la acea vreme. Karim a publicat articole despre programare în Jurnalul Dr. Dobb , inclusiv unul despre redarea de încărcare și animarea modelelor Quake. Alte lucruri nu se prea mai ştiu despre el.