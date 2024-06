Social 12 refugiați ucraineni, succes în Republica Moldova. Poveștile lor au ajuns în Parlament







12 ucraineni au reușit să se integreze perfect în Republica Moldova, după ce au fugit din calea războiului deschis de Rusia. Nu au avut la ce să se mai întoarcă, în condițiile în care conflictul continuă și astăzi și pare departe de-a se încheia.

Au reușit să se descurce în Basarabia, iar poveștile lor au fost prezentat în Parlamentul de la Chișinău.

Ucraineni care s-au integrat perfect în Republica Moldova

Elena este medic şi a ajuns în țara vecină împreună cu părinţii ei, după ce casa lor a fost serios avariată în urma unui atac al invadatorilor. Și-a dat seama că nu se va întoarce curând în țara natală, așa că a decis să se angajeze în oraşul Cimişlia. Își face meseria aici și consultă diverse persoane care au nevoie de îngrijire medicală.

„De câteva ori pe săptămână eu consult pacienţii din satele raionului Cimişlia. Sunt localităţi în care oamenii vorbesc limba ucraineană şi ne-a fost uşor să ne înţelegem. Nu am întâmpinat bariera lingvistică. În aceşti doi ani de când sunt în Republica Moldova ne simţim ca acasă”, a povestit Elena.

Victoria Pisarenco locuia aproape de capitala Ucrainei, Kiev, și a fugit dintr-o zonă fierbinte, unde viața îi era pusă în pericol permanent.

Au luat totul de la zero

„Cel mai greu este să începi totul de la zero. În Ucraina îmi făcusem o carieră, aveam o casă frumoasă lângă un iaz. Viaţa s-a schimbat şi s-a împărţit în "până la" și "după". În Republica Moldova sunt prima femeie care a deschis un business şi acum am un centru ce oferă servicii în domeniul frumuseţii, cosmetolog, frizer, beauty fotograf şi designer”, a povestit Victoria.

Olena Prisiajniuc spune că nu i-a luat mult ca să se decidă că vrea să rămână în capitala Moldovei. „Noi am decis, după cinci zile petrecute în Chişinău, că rămânem pentru totdeauna aici şi vom începe o nouă viaţă. Copiilor le-a plăcut şi am decis să încercăm. În prezent lucrez şi până acum am lucrat şi am făcut diferite proiecte umanitare. Gestionez două organizaţii care se ocupă cu diferite proiecte, culturale, sociale şi umanitare pentru ucraineni şi moldoveni.”

Poveștile celor 12 refugiați au fost prezentate sub formă de tablouri, expuse în holul Parlamentului din Chișinău, conform TVR Moldova.