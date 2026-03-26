11 taximetriști reținuți în Republica Moldova, suspectați că transportau ilegal bărbați din Ucraina spre Uniunea Europeană. Video

Republica Moldova. Unsprezece taximetriști din Republica Moldova au fost reținuți preventiv, fiind suspectați că făceau parte dintr-o rețea care organiza migrația ilegală a bărbaților apți pentru serviciul militar din Ucraina. Ancheta arată că aproximativ 400 de persoane ar fi fost aduse ilegal în R. Moldova și apoi transportate către state din Uniunea Europeană, contra unor sume între 6.000 și 10.000 de dolari per „cursă”.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Poliția de Frontieră investighează schema, care ar fi funcționat pe fondul războiului din Ucraina, profitând de dorința bărbaților de a părăsi țara vecină. „Rețeaua a profitat de situația de război și de tendința cetățenilor ucraineni de a părăsi țara, facilitându-le intrarea ilegală în Moldova”, se arată în comunicatul PCCOCS.

Conform anchetei, intrarea în Republica Moldova era organizată prin mai multe segmente ale frontierei moldo-ucrainene, inclusiv prin regiunea transnistreană. Odată ajunși pe teritoriul R. Moldova, bărbații erau cazați în Chișinău și Cahul, iar ulterior li se facilita obținerea documentelor necesare pentru legalizarea șederii.

După acest pas, taximetriștii îi transportau spre sudul țării, în apropierea municipiului Cahul, unde erau preluați de alți membri ai grupării și conduși mai departe către țări din Uniunea Europeană. „Bănuiții îi instruiau pe migranți să declare autorităților că au sosit în Moldova individual, fără ajutorul grupului criminal, pentru a accelera procesul de legalizare”, precizează PCCOCS.

Pentru documentarea activității rețelei, autoritățile au desfășurat aproximativ 30 de percheziții în Chișinău și Cahul. În urma acestora, au fost ridicate automobilele folosite pentru transport, dispozitive electronice, arme și muniții deținute ilegal, precum și sume de bani obținute din activitatea infracțională.

Cei 11 suspecți, cu vârste între 27 și 56 de ani, sunt originari din Cahul, Anenii Noi și Vulcănești. Procurorii le-au înaintat învinuiri pentru organizarea migrației ilegale. Instanța a dispus arestarea a opt dintre aceștia pentru 30 de zile și a altor trei pentru 20 de zile.

Autoritățile continuă cercetările pentru identificarea tuturor membrilor rețelei și stabilirea întregului lanț de trafic, subliniind că astfel de scheme profită de crizele regionale și reprezintă o amenințare serioasă la adresa legalității și securității în Republica Moldova.