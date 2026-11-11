Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este marcată miercuri, 11 noiembrie, dată dedicată recunoașterii sacrificiului, curajului și devotamentului militarilor români care au participat la misiuni în afara granițelor țării.

Cu această ocazie, Mihai Fifor a transmis, pe Facebook, un mesaj de omagiu pentru veteranii de război, militarii care și-au pierdut viața în misiuni și familiile acestora.

În mesajul publicat, deputatul Mihai Fifor a amintit că, în ultimele decenii, militarii români au reprezentat România în teatrele de operații din întreaga lume, departe de familii și de cei dragi, asumându-și riscuri și dificultăți pentru îndeplinirea misiunilor.

Un moment important evocat de Mihai Fifor este cel din 11 noiembrie 2003, când România îl pierdea în Afganistan pe sublocotenentul Iosif-Silviu Fogarași, primul militar român căzut la datorie într-un teatru de operații. Alți 29 de militari români și-au pierdut ulterior viața în astfel de misiuni.

„Pentru unii dintre ei, drumul spre casă nu a mai existat”, a transmis Mihai Fifor, subliniind că în spatele fiecărui nume înscris pe monumentele dedicate eroilor se află o viață, o familie și o poveste.

Acesta a evidențiat și sacrificiul veteranilor care s-au întors acasă, dar care continuă să poarte urmele experiențelor trăite în misiuni, precum și contribuția familiilor care au trecut prin perioade lungi de dor și îngrijorare.

În mesajul său, Mihai Fifor a transmis recunoștință și veteranilor celui de-Al Doilea Război Mondial, evidențiind legătura dintre generațiile de militari români, unite prin devotamentul față de țară și sentimentul datoriei.

La final, acesta le-a mulțumit tuturor veteranilor pentru serviciul adus României și a transmis un mesaj de respect pentru militarii care nu s-au mai întors din misiuni: „Veșnică recunoștință eroilor care nu s-au mai întors acasă!”