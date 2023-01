10 mistere în fizică care așteaptă să fie dezlegate. Noul an va aduce cel puțin o soluție?

Suntem la începutul unui nou an, 2023, și vă prezint o listă cu 10 mistere din fizica modernă care așteaptă încă să fie dezlegate, in speranța că noul an va aduce răspunsul la unul sau chiar mai multe dintre aceste mistere (evident, lista nu este completă):