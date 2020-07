Ziarul britanic The Guardian face în editorialul său un rezumat al situației crizei sanitare mondiale, concluzionând că pandemia este în plin avânt. „Covid-19 accelerează la nivel global”, inclusiv „în țări până acum puțin atinse și în cele care sperau că au trecut deja de ce e mai greu”. „A fost nevoie de trei luni pentru a se îmbolnăvi primul milion de oameni – dar numai o săptămână pentru a se înregistra ultimul milion de cazuri din cele aproape 13 milioane raportate acum la nivel global. Bilanțul deceselor a trecut de o jumătate de milion și crește rapid.”

America Latină a ajuns pe locul doi după Europa ca număr de decese, informează și BBC, în vreme ce altă publicație britanică, The Telegraph, avertizează cu privire la o „urgență ascunsă a educației”: aproape 10 milioane de copii din întreaga lume nu se vor mai putea întoarce „niciodată” la școală în urma pandemiei din cauza reducerilor bugetare și a creșterii sărăciei, care-i va obliga să muncească pentru a-și sprijini familia.

O veste bună vine de la agenția rusă Tass, conform căreia „vaccinul împotriva coronavirusului ar putea fi pus în circulaţie pentru populaţie la jumătatea lunii august”; el se află acum în a doua fază de testare, care se va încheia luna aceasta, și ar trebui să asigure o imunitate de cel puțin doi ani. În contextul în care în Uniunea Europeană continuă dezbaterea aprinsă pe marginea planului de redresare de 750 de miliarde de euro, The Financial Times îl critică în editorialul său pe premierul olandez Mark Rutte, liderul informal al celor „patru frugali” care opun rezistență ajutoarelor UE sub formă de subvenție, preferând împrumuturile, și vor să le condiționeze de adoptarea unor reforme.

„În mintea lui, un veto național reprezintă prețul democratic al solidarității. Dar ideea ca parlamentul olandez să le dicteze termeni celor italian ori spaniol e profund nedemocratică. Condiționarea ajutorului de criză de reforme complexe și controversate impuse din exterior ar fi o greșeală costisitoare de pe urma căreia toți europenii ar avea de pierdut”, avertizează ziarul financiar britanic. (Rador)