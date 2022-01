10 filme care vor fi lansate în 2022. Producătorii vin cu mari surprize pentru cinefili

Pandemia provocată de virusul SARS-Cov-2 a produs mari schimbări în toate sectoarelor, iar cinematografia nu a fost evitată. Multe producții și-au amânat lansarea, însă anul 2022 se anunță unul extrem de bogat. Cinefilii vor fi surprinși de noi pelicule, însă vor avea parte și de alte aventuri ale personajelor deja consacrate.

Iată 10 filme care se vor lansa în 2022

1. The Batman

Este considerat unul dintre cele mai așteptate producții cinematografice ale Noului An. Fanii seriei au văzut deja câteva imagini și s-au declarat încântați de modul în care Robert Pattinson joacă rolul cavalerului negru. Lansarea va avea loc în cinematografe pe 4 martie 2022.

2. Avatar 2

Primul film a reușit să bată toate topurile în materie de încasări, așa că se așteaptă ca și partea a doua să fie una pe măsură. La acest proiect se lucrează se aproximativ 12 ani, însă în 2022 el va fi lansat în cinematografe. Fanii filmului mai au ceva de așteptat, marea premieră fiind anunțată la final de an, pe 16 decembrie.

3. Top Gun

Tom Cruise își face din nou apariția pe marile ecrane din cinematografe, jucând un rol principal în pelicula Top Gun. Având în vedere că vorbim despre câțiva ani de amânare, fanii sunt extremi de curioși prin ce aventuri îi mai poartă Maverick. Premiera filmului va avea loc pe 27 mai 2022.

4. Thor

Pe 8 iunie 2022 va avea loc lansarea celui de-al patrulea film din celebra serie Thor. Filmul ne va purta pe noi meleaguri, unde super eroii vor avea noi pericole de înfruntat. Fanii seriei s-au declarat încântați după vizionarea primelor imagini și se așteaptă la o producție spectaculoasă. Marvel Studios este la producția celui de-al 29-lea film din portofoliu.

5. Scream 5

Noul An vine cu o lansare și în domeniul horror. Fanii seriei se vor bucura de noi mistere, de data aceasta trecutul fiind legat de evenimentele din prezent. Eroii încearcă să facă legătura între crimele actuale din Woodsboro și o serie petrecute în urmă cu 25 de ani.

6. Aqua Man and The Lost Kingdom

Primul film al seriei a fost lansat în 2018 și s-a bucurat de un adevărat succes. Povestea eroului cu origini în două lumi a captivat cinefilii, iar o nouă peliculă este așteptată cu nerăbdare. Nu se cunoaște cu exactitate care va fi acțiunea noului film, însă în distribuție se află nume importante. Lansarea va avea loc la final de an, pe 16 decembrie.

7. Jurassic World Dominion

Pelicula va fi lansată în SUA pe 10 iunie 2022, iar acțiunea are loc la patru ani după evenimentele petrecute în Jurassic World: Fall Kingdom. Noul film pare să aducă finalul dinozaurilor modificați genetic, care vor fi lichidați în întreaga lume.

8. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Anul 2022 ne mai aduce un film cu super eroi. Marvel încearcă să câștige atenția cinefililor cu un film plin de suspans, care pare să promită multe. Lansarea va avea loc pe 6 mai 2022.

9. Munich: The Edge of War

Noul An vine și cu pelicule bazate pe bestselleruri. Acțiunea din pragului războiului povestită de Robert Harris a impresionat pasionații de acest gen, așa că ea va fi transpusă în imagini. Povestea ate loc în 1938, când Europa se află în pragul războiului.

10. Salem’s Lot

O altă peliculă extrem de așteptată de cinefili este Salem’s Lot. Este vorba despre o ecranizare a romanului omonim al lui Stephen King. Premiera filmului va avea loc pe 9 septembrie 2022.