Curg banii pe starul din Harry Potter. Nu vă puteți imagini câtă avere a strâns Daniel Radcliffe

Au trecut 20 de ani de când i-am văzut ultima dată pe adolescenții Harry Potter, Ron Weasley și Hermione Granger în rolurile lor de excepţie. Filmele – bazate pe cărțile controversatului autor JK Rowling – au devenit o franciză globală de succes, care a câștigat peste 7,7 miliarde de dolari de la lansarea sa în 2001, potrivit Forbes .

Nici averea lui Daniel Radcliffe, starul din Harry Potter, nu a stagnat. De la ultimul film, actorii şi-au consolidat averea fiind printre vedetele bine plătite de la Hollywood. Şi nu putem să nu ne întrebăm cine sunt cele mai bogate foste vedete din Harry Potter astăzi?

Daniel Radcliffe – 110 milioane USD

Radcliffe a câștigat un cec de plată de 10 milioane USD pentru Harry Potter și Prizonierul Azkaban. Mai mult, a câștigat peste 95,6 milioane USD pentru întreaga poveste. De atunci, el a mărturisit pentru CBS: „Nu fac nimic cu banii mei”. lăsând să se înțeleagă că se înmulțesc de la sine.

Mai precis, averea lui Harry Potter, Daniel Radcliffe, se apropie de un primul miliard de lire sterline. De fapt firma actorului Gilmore Jacobs valorează acum 89,2 milioane lire sterline, inclusiv 3,1 milioane lire sterline în investiții imobiliare, după câștiguri de 9,5 milioane lire sterline în acest an. Conturile prezentate luna aceasta de Gilmore Jacobs Ltd, din care părinții săi Alan și Marcia sunt directori, arată că Daniel are 10,3 milioane de lire sterline în numerar.

Activele companiei includ, de asemenea, active fixe în valoare de 18,8 milioane de lire sterline și 43,1 milioane de lire sterline în investiții pe termen scurt, pe baza dosarelor din anul anterior lunii martie 2021.

Daniel, în vârstă de 32 de ani, deține mai puțin de jumătate din acțiunile companiei, care generează bani din investiții și din cariera sa de actor, inclusiv toate câștigurile legate de Harry Potter.

Părinții lui Daniel l-au înființat pe Gilmore Jacobs în 2000, înainte ca Harry Potter și Piatra Filosofală să apară pe ecrane în 2001

Părinții săi sunt singurii directori ai companiei, dar au spus mereu că banii pe care îi gestionează sunt doar pentru Daniel. Se pare că a câștigat peste 700.000 de lire sterline (1 milion de dolari) pentru primul film Harry Potter, care a fost lansat când avea 12 ani.

Vorbind pentru revista Forbes, Daniel a spus că a fost „norocos” financiar încă de la o vârstă fragedă: „Când ești tânăr, evident că nu te vei descurca cu bani deoarece ești copleșit”.

Daniel a fost programat să revină pe ecrane pentru spectacolul reuniunii Sky Max – Harry Potter 20th Anniversary – Return To Hogwarts în ziua de Anul Nou. Într-un clip din emisiunea viitoare, Daniel a recunoscut că era îndrăgostit în secret de colega sa Helena Bonham Carter în timp ce lucra la franciza de film Harry Potter.

Radcliffe i-a și scris la un moment dat „Te iubesc și mi-aș fi dorit să mă fi născut cu zece ani mai devreme”. Între cei doi există o diferență de vârstă considerabilă. Citind mesajul cu voce tare pentru prima dată, el a spus: „Dragă Helena, a fost o plăcere să fiu colegul tău, deoarece am avut șansa să-ți țin cafeaua”. Mai multe detalii despre povestea eroului care a încântat o planetă întreagă citiți pe retetesivedete.ro.