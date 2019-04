Zece persoane au fost date dispărute după ce un vehicul de teren s-a prăbușit într-un lac de acumulare

Zece persoane au murit după ce vehiculul de teren în care se aflau s-a prăbușit în barajul de la centrala hidroelectrică Nzilo, aflată în sud-estul Republicii Democrate Congo, conform unei declarații date marți de directorul unității.





Foarte aproape de închiderea programului, în cursul zilei de luni, șoferul unui vehicul care transporta 11 muncitori a pierdut controlul direcției, părăsind partea carosabilă și rostogolindu-se de mai multe ori în pantă, după care a picat în baraj, a declarat Henry Tchibanze, directorul centralei hidroelectrice, pentru AFP."Tocmai am salvat un supraviețuitor și am recuperat două corpuri" din apă, a declarat Adolphe Mwenzi, reprezentant al furnizorului național de electricitate, compania Snel.Supraviețuitorul "ne-a spus că se aflau 11 persoane în mașină", inclusiv trei muncitori de la Snel și opt stagiari, a declarat acesta.Se pare că accidentul a fost cauzat de starea tehnică precară a mașinii. Una dintre roțile din față s-a desprins, astfel că autovehiculul nu a mai putut fi controlat, a declarat Mwenzi.Potrivit presei congoleze, stagiarii erau studenți de la Universitatea Tehnică ISTA din Lubumbashi.Centrala electrică, aflată la aproximativ 30 kilometri vest de orașul Kolwezi, are o capacitate de 100 megawați.

