Sa incepem cu o istorie rapida. In timpul cursei spatiale din anii 1960, au fost dezvoltate multe produse si procese inovatoare de care a beneficiat omenirea. Spuma de memorie este una dintre aceste inovatii, initial dezvoltata pentru NASA in 1966.

Pe masura ce gradul de constientizare a spumei de memorie si utilizarea acesteia in saltele se raspandea, consumatorii au inceput sa observe beneficiile distincte pe care le ofera materialul. Astazi saltelele cu spuma de memorie reprezinta 20% din vanzarile din industrie.

Iata 10 din avantajele acestor saltele cu spuma de memorie:

1) Reluarea presiunii

Spuma de memorie a fost introdusa in domeniul medical pentru a amortiza, proteja si a oferi confort persoanele din unitatile de terapie intensiva spitaliceasca si in pernele scaunelor cu rotile.

In esenta, atunci cand o persoana se afla in aceeasi pozitie pentru o lunga perioada de timp, presiunea tragerii in jos a gravitatiei si a rezistentei in sus din materialele de asternut poate afecta circulatia si poate deteriora tesuturile moi prinse in mijloc. Beneficiile de eliberare a presiunii din spuma de memorie au fost folosite pentru a preveni inflamatiile de presiune si a reduce durerea in zonele sensibile.

2) Alinierea spatelui / coloanei spate

O saltea cu spuma de memorie sustine fiecare parte a corpului in mod egal si individual prin raspandirea greutatii pe suprafata patului. Salteaua contureaza curbele corpului, sustinand spatele si permitand coloanei vertebrale sa stea intr-o pozitie neutra.

3) Indeparteaza si previne durerea

Combinatia unica de reducere a presiunii si suportul gasita in saltele pat cu spuma de memorie stabileste locul pentru ameliorarea durerii curente si prevenirea durerii. Majoritatea proprietarilor de saltele cu spuma de memorie au raportat o reducere a durerii, in special in spate, solduri si umeri.

4) Pozitii diferite

Indiferent daca va place sa dormiti pe spate, pe burta sau pe o parte, o saltea cu spuma de memorie poate gazdui orice pozitie. Salteaua este proiectata astfel incat sa va permita sa va asezati in pozitia cea mai confortabila fara puncte de presiune. Exista, de asemenea, o gama larga de optiuni de fermitate disponibile pentru a satisface nevoile diferite.

5) Miscarea nu are importanta

Un avantaj cheie al unei saltele cu spuma de memorie este faptul ca materialul absoarbe miscarea. Cand o persoana se ridica din pat sau se intoarce, partenerul lor nu este deranjat sau trezit din somn.

6) Diminuarea prafului

Tipul materialelor folosite si structura densa a spumei de memorie descurajeaza mai eficient acarienii de praf. Pur si simplu nu exista atat de multe locuri pentru ei sa traiasca si sa prospere. Combinand o saltea cu spuma de memorie cu huse cu hipoalergenic si o aspirare regulata a suprafetei, puteti ajuta la controlul si atenuarea acarienilor din dormitor.

7) Hipo-alergenica

Aceste saltele sunt excelente pentru persoanele care sufera de alergii. Materialele folosite sunt in mare parte hipoalergenice (bune pentru cei cu alergii de lana, pene sau alte fibre). Anumite tipuri de spuma de memorie nu au prea multe emisii de gaze, ceea ce este benefic pentru persoanele sensibile la mirosuri si substante chimice dure.

8) Perfecta pentru paturi reglabile

Paturile reglabile au crescut in popularitate in ultimii ani, iar saltelele cu spuma de memorie raman unul dintre partenerii lor cei mai compatibili. Spuma de memorie se flexeaza usor cu cadrul patului si conturul ajustabil la pozitiile diferite ale patului, fara a compromite durabilitatea.

9) Usor de ingrijit

O saltea cu spuma de memorie este un angajament destul de scazut de intretinere in ceea ce priveste intretinerea. Aceste tipuri de saltele pot beneficia de rotatie de cateva ori pe an si de aspirare ocazionala, dar aceasta este singura intretinere pe care trebuie sa o faca utilizatorul mediu.

10) Durabilitate buna

Celalalt avantaj oferit de saltelele cu spuma de memorie este durabilitatea si durata lor de viata. Salteaua medie de spuma de memorie dureaza in jur de sapte ani.

Pentru saltele ieftine 160×200 dar si multe alte dimensiuni, accesati magazinul online pestre.ro!

Te-ar putea interesa și: