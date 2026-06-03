🕺 Brad Johnson (Boney M), mesaj superb pentru Nadia

„Aveam tot 14 ani când am văzut-o cum face istorie!” Muzica disco a anilor '70 întâlnește perfecțiunea olimpică! Brad Johnson, fost membru al legendarei trupe Boney M, îi transmite o urare plină de energie și admirație Nadiei Comăneci. Artistul își amintește cu emoție cum, la doar 14 ani, privea uluit la televizor o altă copilă de 14 ani care dădea peste cap computerele și obținea primul 10 perfect din istorie.

„Nadia, ești unică în lume. Vei avea mereu un loc special în inima mea, ești un erou pentru mine!” - Brad Johnson. Apasă pe SUBSCRIBE și lasă un LIKE pentru a celebra această legătură incredibilă între legendele care au definit o epocă! 🇷🇴✨ #BradJohnson #Boney M #NadiaComaneci #Montreal1976 #Perfect10 #MuzicaAnilor70 #Legende