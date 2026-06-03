HAI România! 🏊‍♂️ David Popovici, despre Nadia Comăneci: „De la un puști de 10 ani, la a fi acum alături de ea”







O reflecție superbă și plină de maturitate de la campionul nostru, David Popovici! 🇷🇴 David vorbește despre ce înseamnă „zecele perfect” al Nadiei din '76 pentru sportul mondial și își exprimă bucuria de a fi trecut de la statutul de puști care concura la 10 ani, la cel de campion care stă astăzi umăr la umăr cu Nadia pentru a inspira noua generație.

„Mă bucur că pot să fiu parte din asta cu ea.” - David Popovici. Apasă pe SUBSCRIBE și lasă un LIKE dacă te mândrești cu campionii României! #DavidPopovici #NadiaComaneci #SportRomanesc #Inspiratie #Campioni #Nota10