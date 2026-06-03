HAI România!

🏊‍♂️ David Popovici, despre Nadia Comăneci: „De la un puști de 10 ani, la a fi acum alături de ea”

O reflecție superbă și plină de maturitate de la campionul nostru, David Popovici! 🇷🇴 David vorbește despre ce înseamnă „zecele perfect” al Nadiei din '76 pentru sportul mondial și își exprimă bucuria de a fi trecut de la statutul de puști care concura la 10 ani, la cel de campion care stă astăzi umăr la umăr cu Nadia pentru a inspira noua generație.

„Mă bucur că pot să fiu parte din asta cu ea.” - David Popovici. Apasă pe SUBSCRIBE și lasă un LIKE dacă te mândrești cu campionii României! #DavidPopovici #NadiaComaneci #SportRomanesc #Inspiratie #Campioni #Nota10

Youtube - HAI România!

HAI România!

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi