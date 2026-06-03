HAI România!

🏆 Cristina Neagu, mesaj emoționant pentru Nadia Comăneci: „Să aveți o viață de nota 10!”

Două legende ale sportului românesc se întâlnesc într-un moment plin de emoție și respect! Cristina Neagu îi transmite un mesaj superb Nadiei Comăneci, numind-o o adevărată sursă de inspirație pentru toți sportivii și pentru toate femeile care luptă pentru visurile lor. „Vă doresc să aveți parte în continuare de o viață de nota 10!” - Cristina Neagu.

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HAI România!

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