HAI România! 🎸 Cristi Minculescu, mesaj de colecție pentru Nadia: „Ai bătut computerul și ai sfidat gravitația!”







O întâlnire de zile mari între legendele României! Cristi Minculescu, vocea inconfundabilă a rock-ului românesc, îi aduce un tribut superb Nadiei Comăneci. Invocându-l pe marele Nichita Stănescu, artistul își amintește de momentul în care o copilă de nici 16 ani a învins tehnologia și a dat peste cap computerele de la Montreal, sfidând legile fizicii.

„Ai dăruit lumii ceea ce foarte puțini reușesc... Mulțumim pentru tot!” - Cristi Minculescu. Apasă pe SUBSCRIBE și lasă un LIKE pentru a celebra valorile autentice ale României! 🇷🇴🤘 #CristiMinculescu #NadiaComaneci #Iris #NichitaStanescu #Perfect10 #LegendeleRomaniei