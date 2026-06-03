HAI România!

🎸 Cristi Minculescu, mesaj de colecție pentru Nadia: „Ai bătut computerul și ai sfidat gravitația!”

O întâlnire de zile mari între legendele României! Cristi Minculescu, vocea inconfundabilă a rock-ului românesc, îi aduce un tribut superb Nadiei Comăneci. Invocându-l pe marele Nichita Stănescu, artistul își amintește de momentul în care o copilă de nici 16 ani a învins tehnologia și a dat peste cap computerele de la Montreal, sfidând legile fizicii.

„Ai dăruit lumii ceea ce foarte puțini reușesc... Mulțumim pentru tot!” - Cristi Minculescu. Apasă pe SUBSCRIBE și lasă un LIKE pentru a celebra valorile autentice ale României! 🇷🇴🤘 #CristiMinculescu #NadiaComaneci #Iris #NichitaStanescu #Perfect10 #LegendeleRomaniei

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HAI România!

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