HAI România!

🎵 Legendarul Al Bano, mesaj special pentru Nadia Comăneci: „O viață plină de Felicita!”

Măreția muzicii întâlnește perfecțiunea sportului! Celebrul artist italian Al Bano (Albano Carrisi) îi transmite un mesaj plin de căldură, eleganță și admirație Nadiei Comăneci. O urare unică din partea unei voci de aur a Italiei pentru „Zeița de la Montreal”, amintind că performanța ei a scris o pagină nemuritoare în istoria universală.

Un moment de colecție care demonstrează, încă o dată, că Nadia este iubită și respectată pe toate meridianele globului. Apasă pe SUBSCRIBE și lasă un LIKE pentru a celebra această întâlnire culturală de excepție! 🇷🇴🇮🇹 #AlBano #NadiaComaneci #MuzicaItaliana #Perfect10 #Legende #Felicita

Youtube - HAI România!

HAI România!

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Un centenar și ceva în căutarea lui Mesia, ”rezolvatorul”.Mesaj de la un prieten.

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Cine scrie știrile de mâine — omul sau mașina

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi

Comaroni, Hoandră, Turcescu, episoade noi