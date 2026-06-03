HAI România!

✨ Khalilah Ali, mesaj istoric pentru Nadia Comăneci

„Când l-ai întâlnit pe Muhammad Ali, două legende s-au recunoscut” Un moment absolut istoric! Khalilah Ali (fosta soție a legendarului Muhammad Ali) îi transmite un mesaj tulburător Nadiei Comăneci. Ea își amintește de magia de la Montreal din 1976, când Nadia a transformat perfecțiunea dintr-un vis în realitate, și descrie întâlnirea legendară dintre Nadia și Muhammad Ali ca fiind un moment în care două „focuri” s-au recunoscut reciproc.

„A fost mai mult decât o întâlnire. A fost istorie. O reamintire frumoasă a faptului că măreția vorbește o limbă universală.” - Khalilah Ali. Apasă pe SUBSCRIBE și lasă un LIKE pentru a celebra o bucățică din istoria sportului mondial! 🏆 #NadiaComaneci #MuhammadAli #KhalilahAli #SportMondial #Nota10 #Legende

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