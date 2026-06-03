HAI România! ⚽ Răzvan Lucescu, amintiri cu Nadia Comăneci: „În 1976 aveam 7 ani și săream pe televizor!”







Un ecou plin de nostalgie din copilăria unui mare antrenor! Răzvan Lucescu își deschide sufletul și povestește cum trăia magia Jocurilor Olimpice din 1976. Pe când avea doar 7 ani, stătea cu sufletul la gură alături de mama sa în fața ecranului, strigându-i numele Nadiei și bucurându-se la fiecare notă de 10.

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