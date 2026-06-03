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⚽ Răzvan Lucescu, amintiri cu Nadia Comăneci: „În 1976 aveam 7 ani și săream pe televizor!”
- Nicolae Comănescu
- 3 iunie 2026, 23:40
Un ecou plin de nostalgie din copilăria unui mare antrenor! Răzvan Lucescu își deschide sufletul și povestește cum trăia magia Jocurilor Olimpice din 1976. Pe când avea doar 7 ani, stătea cu sufletul la gură alături de mama sa în fața ecranului, strigându-i numele Nadiei și bucurându-se la fiecare notă de 10.
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