⁠Gică Popescu mai iubit în Turcia decât în România: Mi-au dat sticle de șampanie, în România nu mi s-a întâmplat

Gică Popescu a povestit la un podcast faptul că în România oamenii nu l-au gratulat așa frumos ca în Turcia. Ba chiar a precizat că în România nu a fost apreciat așa mult.

Fostul internațional a povestit o întâmplare în care a fost gratulat de către un turc pentru ceea ce a făcut pentru țara lui. Chiar dacă acesta era fanul unei alte echipe decât cea la care a activat sportivul. ”Eram în vacanță în primul an după ce m-am lăsat de fotbal. Eram cu soția la un restaurant din Dubai. Și am trecut pe lângă o familie care vorbea turcește.

Eu m-am uitat, că 4 ani am stat în Istanbul, i-am văzut. Peste 5 minute vine ospătarul. Aveți o sticlă de șampanie de la masa din spate, vă rog să o primiți”, a explicat fotbalistul.

Numai că prima reacție, având în vedere că nici nu prea avea experiență cu gesturi frumoase, nu a fost cea așteptată. ”Eu care sunt oltean și mai încăpățânat, am spus: nu, mulțumesc, dacă vreau șampanie îmi cumpăr singur. Ospătarul a plecat s-a dus la masa respectivă și în 5 minute, domnul de la masa respectivă cu sticla de șampanie a venit la masă și mi-a zis: domnul Popescu sunt suporter al lui Fenerbahce de când m-am născut, dar ce-ați făcut dumneavoastră pentru țara mea, este incredibil.

Vă rog frumos pentru că vă apreciez foarte mult și nu am altă modaitate să vă mulțumesc primiți această sticlă de șampanie. M-a făcut să mă simt... Îmi venea să intru în pământ de rusine. I-am spus că o beau și pe a doua cu plăcere. A lăsat sticla de șampanie. Și a plecat”, a povestit Gică Popescu.

Fostul căpitan al Barcelonei a spus că în țara lui nu prea a primit gesturi frumoase, din contră. ”Nu mi s-a întâmplat niciodată în România. Niciodată în România nu s-a întamplat. Acum două spăptămâni am mers în Turcia la un meci și mi s-a spus să postez. Și am postat.

Au fost 60.000 de like-uri, niciodată nu am primit așa, și niciun comentariu negativ din partea turcilor, din partea noastră, da. Eu nu înțeleg de ce atâta ura. Eu nu cred că am făcut pentru turci mai mult decât am făcut pentru echipa noastră națională”, a încheiat el.