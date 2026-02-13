⁠Cum a îngropat „Regina Întunericului” o moștenire consistentă de la tatăl ei. Unde sunt banii

Gabriela Lucuțar supranumită și ”regina întunericului”, cea care se ocupă de funeraliile vedetelor a explicat cum a pierdut ea moștenirea de la tatăl ei pentru că a îngropat-o. Mai exact a pus-o într-un sicriu pe care ulterior l-a vândut și a organizat și înmormântarea.

Gabriela Lucuțar a povestit la un podcast faptul că tatăl său i-a dat la un moment dat niște bani pe care aceasta i-a pus într-un sicriu. ”Tata s-a trezit că are o moștenire. Mama și sora mea știu despre ce este vorba. Soțul meu habar nu are.

Și acum eu ce fac?! Unde spun banii? Că a zis tata să îi țin de zile negre. Mai bine să nu știe nimeni. Și aveam un sicriu preferat, viața mea sicriul ăla. Un model deosebit. Așa că am pitit, ascuns, cum vrei să zici, am pus banii în acel sicriu, am capitonat tot”, a explicat aceasta.

Femeia de afaceri a vrut să își asigure moștenirea. ”Dinainte nu voiam să vând acel sicriu. Spuneam tot timpul că e vândut. Știam că nu o să se dea niciodată. Trecuseră doi ani și ceva, sicriul acolo, cu ce era în el. Întâmplarea a făcut să uit ce e în el.

Și s-a vândut sicriul. Eu am avut grijă ca totul să fie ok. Am făcut înmormântarea. Imaginează-ți! N-au trecut 7 ani de atunci. Știi cât am plâns la mormânt? Cât am stat pe cripta aia. Lumea credea că plâng mortul, după ce era totul zidit”, a mai spus aceasta.

Și-a dat seama ce s-a întâmplat, dar nu a mai avut loc de întors. A încercat să deshumeze persoana respectivă, dar familia nu a dorit.

”N-am dezgropat nimic, n-am făcut nimic, două săptămâni am plâns pe acolo, am trecut la pierderi apoi. Nu am avut parte de ei”.