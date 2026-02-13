Monden

⁠Cum a îngropat „Regina Întunericului” o moștenire consistentă de la tatăl ei. Unde sunt banii

Comentează știrea
⁠Cum a îngropat „Regina Întunericului” o moștenire consistentă de la tatăl ei. Unde sunt baniiGabriela Lucuțar. Sursa foto: Facebook/Lucutar Gabriela Florentina
Din cuprinsul articolului

Gabriela Lucuțar supranumită și ”regina întunericului”, cea care se ocupă de funeraliile vedetelor a explicat cum a pierdut ea moștenirea de la tatăl ei pentru că a îngropat-o. Mai exact a pus-o într-un sicriu pe care ulterior l-a vândut și a organizat și înmormântarea.

Cum a îngropat la propriu ”regina întunericului” moștenirea

Gabriela Lucuțar a povestit la un podcast faptul că tatăl său i-a dat la un moment dat niște bani pe care aceasta i-a pus într-un sicriu. ”Tata s-a trezit că are o moștenire. Mama și sora mea știu despre ce este vorba. Soțul meu habar nu are.

Gabriela Lucuțar

Gabriela Lucuțar

Și acum eu ce fac?! Unde spun banii? Că a zis tata să îi țin de zile negre. Mai bine să nu știe nimeni. Și aveam un sicriu preferat, viața mea sicriul ăla. Un model deosebit. Așa că am pitit, ascuns, cum vrei să zici, am pus banii în acel sicriu, am capitonat tot”, a explicat aceasta.

A uitat de bani și i-a îngropat

Femeia de afaceri a vrut să își asigure moștenirea. ”Dinainte nu voiam să vând acel sicriu. Spuneam tot timpul că e vândut. Știam că nu o să se dea niciodată. Trecuseră doi ani și ceva, sicriul acolo, cu ce era în el. Întâmplarea a făcut să uit ce e în el.

Sărbători ale iubirii la români. Când tradiția a întâlnit controlul lui Ceaușescu
Sărbători ale iubirii la români. Când tradiția a întâlnit controlul lui Ceaușescu
Monica Tatoiu: Autonomia Ținutului Secuiesc a fost folosită pentru a destabiliza zona în funcție de interesele rusești sau Occidentale 
Monica Tatoiu: Autonomia Ținutului Secuiesc a fost folosită pentru a destabiliza zona în funcție de interesele rusești sau Occidentale 

Și s-a vândut sicriul. Eu am avut grijă ca totul să fie ok. Am făcut înmormântarea. Imaginează-ți! N-au trecut 7 ani de atunci. Știi cât am plâns la mormânt? Cât am stat pe cripta aia. Lumea credea că plâng mortul, după ce era totul zidit”, a mai spus aceasta.

A înregistrat la pierderi

Și-a dat seama ce s-a întâmplat, dar nu a mai avut loc de întors. A încercat să deshumeze persoana respectivă, dar familia nu a dorit.

”N-am dezgropat nimic, n-am făcut nimic, două săptămâni am plâns pe acolo, am trecut la pierderi apoi. Nu am avut parte de ei”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:05 - Scandal la Dereneu. Primarul socialist Vasile Revenco, plasat sub control judiciar după violențele de la biserică
21:54 - Sărbători ale iubirii la români. Când tradiția a întâlnit controlul lui Ceaușescu
21:45 - Minerii vin la București. Protest pe 19 februarie, lista cu revendicări
21:37 - Directorul Dolphin Discovery, reținut în urma acuzațiilor de fraudă. Ce se întâmpla cu compania
21:28 - ⁠Cum a îngropat „Regina Întunericului” o moștenire consistentă de la tatăl ei. Unde sunt banii
21:21 - Soluția lui Băsescu pentru recesiunea tehnică: Să chemăm „pompierul” FMI

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale