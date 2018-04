Vlad Cosma a fost AUDIAT la Parchet: „Sunt dispus să merg la TESTUL POLIGRAF”

Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat, marți dimineață, la Parchetul General al Capitalei pentru a discuta cu procurorii cu privire la probele depuse. Cosma a declarat că nu are nicio reținere și este dispus chiar să meargă la testul poligraf.





„Am depus foarte multe (c.n. probe) și fiind foarte multe, nu am avut timp să le discutăm. Pe măsură ce avansăm și le discutăm...Aș fi vrut să vă dau un răspuns la maniera că sunt dispus să merg la testul poligraf cu acești domni, dar ținând cont de ceea ce am văzut și de ceea ce am trăit, nu mai am încredere. Mă gândesc că poate exista și acest moment, o confruntare. Dacă vor fi acuzați și trimiși în judecată, va trebui să merg la instanță să-mi susțin declarațiile. Sunt pregătit și mă aștept la acest lucru”, a spus Vlad Cosma, la sediul PG.

