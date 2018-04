Visul numărul 9 – romanul unei lumi halucinante

Editura Humanitas Fiction lansează astăzi, 19 aprilie, ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (Bld. Regina Elisabeta nr. 38), romanul Visul numărul 9 de David Mitchell, recent apărut în traducerea lui Mihnea Gafița





Într-un registru stilistic uimitor, scriitorul britanic ne poartă în acest roman prin lumea halucinantă a metropolei Tōkyō, și, mai mult, prin cele mai misterioase peisaje ale viselor noastre. Romanul preia titlul cântecului #9 Dream de John Lennon, compozitorul preferat al personajului central.

Vor prezenta cartea Cosmin Ciotloș, critic literar, Șerban Georgescu, coordonatorului Centrului de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru“ din Cadrul Universității Româno-Americane și Cristian Pătrășconiu, scriitor și jurnalist cultural. Moderatorul întâlnirii va fi Denisa Comănescu, director general Humanitas Fiction. În partea a doua a evenimentului, plecând de la anumite teme ale romanului, vom discuta despre cyberpunkul japonez și începuturile culturii pop.

„Visul numărul 9, cu energia lui propulsivă, cu ludicul lui nestăvilit și erupția joyceană de limbaj, reprezintă confirmarea absolută că David Mitchell trebuie socotit printre cei mai buni romancieri de astăzi. Scrie de vis, tipul acela de vis care nu vrei să se termine.“ (San Francisco Chronicle) „Eiji e-un visător, un Billy Mincinosul pentru generația cyberpunk, mânându-l pe cititor într-un tur al metropolei Tōkyō și-al minții, care-l stimulează continuu. [...] Irealitatea exotică și cibernetică îngăduie ca preocupări tradiționale ale romanului —ajungerea la majorat a unui tânăr, explorarea etică a responsabilităților sau valorile universal umane care sunt iubirea și datoria —să se insinueze discret. Curând, totul devine clar: nu e numai o joacă, nu e numai o scriitură briantă, este vorba de un roman cu adevărat mare. O plăcere de-a dreptul joyceană a limbajului și parodiei se combină cu caracterizări pline de afecțiune și cu o narațiune ținută sub control cu o mână de maestru, ceea ce face din Visul numărul 9 o experiență fabuloasă și de neuitat pentru cititor.“ (Robert Mighal) Scriitorul englez David Mitchell s-a născut în 1969, la Southport, Lancashire. Își face studiile de literatură engleză și americană la University of Kent, urmând apoi un masterat de literatură comparată. Se mută în Sicilia și apoi în Japonia, la Hiroshima, unde ține cursuri de limba engleză timp de opt ani. Debutează cu romanul Ghostwritten (1999), câștigător al John Llewellyn Rhys Prize și finalist la Guardian First Book Award, căruia îi urmează, în 2001, Visul numărul 9 (Number 9 Dream; Humanitas Fiction, 2018), finalist la Booker Prize și la James Tait Black Memorial Prize, și Atlasul norilor (Cloud Atlas, 2004; Humanitas Fiction, 2008, 2013), roman câștigător al British Book Literary Fiction Award și nominalizat la Booker Prize, Nebula Award și Arthur C. Clarke Award, ecranizat în 2012, cu Tom Hanks și Halle Berry în rolurile principale. În 2006 publică, de asemenea cu mare succes de critică și de public, Omul de ianuarie (Black Swan Green; Humanitas Fiction, 2015), urmat de The Thousand Autumns of Jacob de Zoet (2010), roman nominalizat la Booker Prize și distins cu Commonwealth Writer’s Prize, The Bone Clocks (2014) și Slade House (2015). În 2016, Mitchell termină nuvela From Me Flows What You Call Time, care face parte din proiectul Future Library —o capsulă literară a timpului reprezentată de 100 de autori emblematici și urmând a fi lansată în 2114. În 2003, David Mitchell apare în antologia Granta a celor mai importanți tineri scriitori englezi, iar în 2007 este inclus de revista Time în topul celor mai influente 100 de personalități din lume. Printre numeroasele premii acordate lui David Mitchell se numără Geoffrey Faber Memorial Prize și South Bank Show Literature Prize.

