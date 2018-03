VIITORUL PSD după CExN. Strategia „Divide et impera” a lui DRAGNEA și „PARTIDUL de GRĂDINIȚĂ”

Consultantul politic a vorbit, într-o intervenție la RealitateaTV, despre cinci concluzii care pot fi trase cu privire la conducerea partidului, dar și ce se va întâmpla după alegerile interne, când Dragnea va avea oameni ascultători la vârful PSD, pe modelul Guvernului Dăncilă.

Prima concluzie este relativ evident și nu necesită o analiză atât de riguroasă precum celelalte. Evident, există posibilitatea ca partidul să se afle deplin sub comanda deplină a lui Liviu Dragnea, așadar meritând din plin titulatura de PSDragnea.

A doua concluzie subliniază că „asistăm la o strategie de tipul „Divide et impera” cu accente staliniste, în care cei din conducere sunt momiţi cu funcţii nemeritate, iar cei care nu sunt cuminţi, într-un stil pur stalinist, sunt ameninţaţi până la excludere, fapt ce le-ar distruge avantajele de carieră pe care le au şi, fiind suficient de fricoşi sau laşi, nu acceptă în niciun fel să plece de la ciolan. Această strategie va genera o serie de lideri care n-au nici imagine publică, n-au nicio legătură cu lidershipul, nu sunt populari şi de aici va incepe şi decăderea PSD: (...) Este un joc disperat al lui Liviu Dragnea, el are informaţii de la statuil paralel cu care-şi poate şantaja colegii. Un astfel de PSD, nu neapărat Dragnea, ci în această formulă, nu are nicio şansă de a câştiga prezidenţialele, iar cu Dragnea candidat este posibil ca nici măcar să nu ajungă în turul doi”,a spus Cozmin Gușă.

Cu privire la această strategie amintită anterior, consultantul politic subliniază inutilitatea unei distribuții echitabile a funcțiilor de conducere din partid.

„Această ideea, cu opt vicepreşedinţi femei, opt bărbaţi, din regiuni, aduce PSD la nivelul unui partid de grădiniţă. Astea nu sunt strategii de partid mare, ci de unul mic, de naivi, aflat la începutul parcursului politic. Egalitatea de şanse evident că trebuie să existe, dar nu această împărţire aritmetică, pe regiuni şi pe sexe, pentru că asta nu mai înseamnă meritocraţie. Liviu Dragnea îşi face treaba în interesul său, vor fi aleşi, din aceste euroregiuni, exact acei oameni care sunt din „armata sa”, e mult mai uşor să controlezi câteva sute de voturi pentru doi vicepreşedinţi decât câteva mii, dacă ar fi fost un vot centralizat. Practic, în această atitudine de partid grădiniţă, PSD îşi va pierde şi vectorii naţionali pe care-i mai avea”,a adăugat Cozmin Gușă.

„Cu câteva excepţii, gen Gabriela Firea şi Ecaterina Andronescu, aceşti vectori n-au mai exista azi (luni - n.r), am văzut atitudinea lui Codrin Ştefănescu, pus cu botul pe labe, după şedinţa CEx, într-un mod pe care, încă, nu l-a explicat. Ce să mai vorbim de Marian Oprişan, săracul, care a părut ca un Agamiţă Dandanche, adică un om care-i încurcă pe toţi şi care, venind cu anumite gânduri şi anumite discuţii, la final n-a mai spus nimic, dimpotrivă s-a pliat „de-a dreapta Tatălui”, a observat consultantul politic.

Atitudinile demne de observat din PSD sunt cele ale unor lideri care nu urmează orbește linia lui Dragnea, de unde și a treia concluzie.