Ciutacu a explicat de ce a dorit să-i fie alături lui Voiculescu. UN MARE SECRET, dezvăluit

Astăzi, jurnalistul Victor Ciutacu a fost unul dintre cei care a vorbit la lansarea de carte a lui Dan Voiculescu, eveniment ţinut la Târgul de carte Gaudeamus. În câteva rânduri explică de ce a fost acolo, în ciuda gestului de protest al Humanitas față de lansarea cărții „Lupta politică”.





"Fiindcă, pe lângă lucrurile pe care le-am spus la lansare (și pe care le puteți vedea în scurta filmare), am vrut și am putut. Și pentru că niciodată, în existența mea pământeană, nu am permis nimănui să aibă vreun drept de veto asupra alăturărilor mele publice. Cât despre boicoturile teatrale ale fostei Edituri Politice a lui Ceaușescu, privatizată de Liiceanu în beneficiu propriu cu largul concurs al lui Pleșu, mă lasă rece. Nemuritor oricum sunt….

P.S. Stau bine cu memoria, dar m-a surprins Dan Voiculescu povestindu-i lui Adrian Năstase (da, acela, vai de mine!) momentul când, după ce dăduseră cam toți bir cu fugiții, am fost la el să-i cer să achite salariile restante ale colegilor mei de la Jurnalul Național. Pe care le-a plătit integral a doua zi. Dacă n-o spunea el public, rămânea între noi doi". a scris jurnalistul Victor Ciutacu pe blogul său.

